Die Obritzer Pfarrkirche ist der Maria Himmelfahrt geweiht. Daher feiert die Pfarre stets am 15. August ein Fest. Ursprünglich wurde ein Kirtag abgehalten, seit fünf Jahren gibt es das Pfarrfest im Hof des Pfarrheimes gegenüber der Kirche.

Eröffnet wurde dieses mit einem Festgottesdienst samt Blumen- und Kräutersegnung. Hier fanden sich viele Obritzer und auch einige Besucher aus den Nachbargemeinden beim Pfarrheim ein. Dort wurden köstliche Speisen angeboten, wie Schweinsbraten mit Knödeln und Krautsalat oder Gemüsestrudel. Mit dem Kuchenbuffet haben sich die Frauen aus dem Ort heuer selbst übertroffen: Insgesamt 16 verschiedene Sorten von selbst gebackenen Kuchen machten die Auswahl schwierig. Natürlich gab es reichlich Wein vom Weingut Reisinger und veganen Wein der Familie Fürnkranz.

Das Pfarrhaus "ist für uns Heimat"

Viele haben mitgeholfen, dieses jährliche sommerliche Fest zu gestalten: Die Dorfmusik spielte, und die Kinder hatten einen großen Spieltisch zur Verfügung, wo sie malen und basteln konnten. Nicht zuletzt lieferte auch das schöne Wetter einen prächtigen Rahmen für das Fest im Pfarrhof. Die Verantwortlichen waren mehr als zufrieden.

Unter den Gästen waren auch zwei Schwestern Aida und Minira, die eine besonderen persönlichen Bezug zum Pfarrhaus haben. Sie waren einst als Kriegsflüchtlinge aus Bosnien nach Obritz gekommen. Damals waren sie Kinder und haben mit ihren Eltern einige Jahre im Obritzer Pfarrhaus gewohnt: „Hier in diesem Hof haben wir gespielt, unsere Eltern haben einen Garten gehabt. Für uns ist es Heimat.“ Inzwischen haben die beiden selbst Kinder und leben in Hollabrunn. Vizebürgermeister Erich Greil erinnert sich noch gut an die Zeit und freute sich, dass die beiden Frauen zum Fest gekommen sind.