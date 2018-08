Mit Christian Lausch sitzt ein Nationalratsabgeordneter im Hollabrunner Gemeinderat. Die NÖN sprach mit dem Freiheitlichen über die Hollabrunner Innenstadt, warum die Opposition nicht mehr bewegt und warum er lieber mit dem Vizebürgermeister zusammenarbeitet.

NÖN: Mit welchen Anliegen sind die Hollabrunner Bürger in letzter Zeit zu Ihnen gekommen?

Christian Lausch: Da der Schulbeginn vor der Tür steht, haben mich einige Bürger gefragt, ob es von der Stadtgemeinde auch heuer eine finanzielle Unterstützung für Erstklässler und Schüler der fünften Schulstufe geben wird. Diese Förderung wird beibehalten, es gebe aber auch hier viel zu tun, eine Aufstockung wäre sicher möglich.

„Die Parkplatzsituation am Hauptplatz ist, speziell am Freitag, wenn Wochenmarkt ist, ein Problem“

Der Wohnbau in der Stadt nimmt stetig zu. Denken Sie, die Infrastruktur kann mit dem Wachstum mithalten?

Der Wohnbau floriert, das ist eine gute Sache. Bisher habe ich nichts von Problemen gehört. Man wird sich aber in den nächsten Jahren genau anschauen, ob die Infrastruktur mithalten kann, und rechtzeitig eingreifen. Dass ein neuer Kindergarten gebaut wird, sehe ich positiv. Mehr geht aber immer.

Glauben Sie, die Hollabrunner Innenstadt kann durch den Zuzug zu neuem Leben erweckt werden?

Wohnen ist eine Sache, einkaufen und arbeiten eine andere. Die Parkplatzsituation am Hauptplatz ist, speziell am Freitag, wenn Wochenmarkt ist, ein Problem. Ich beobachte oft, wie die Autofahrer nach zwei, drei Runden aufgeben, weil sie keinen Parkplatz finden und woanders hinfahren. Die wenige Infrastruktur, die wir hier haben, ist durch die Parkplatzsituation unerträglich. Mein Lösungsansatz wäre, die Parkdauer am Hauptplatz auf 20 oder 30 Minuten zu beschränken. Rund um den Hauptplatz sind die zwei Stunden in Ordnung.

2020 – und somit die nächste Gemeinderatswahl – naht mit großen Schritten. Kann Hollabrunn wieder mit Ihnen rechnen?

Die Gemeindepolitik und Hollabrunn liegen mir sehr am Herzen. Es gibt nichts Schöneres für einen Politiker, als in seiner eigenen Stadt etwas bewegen zu können. Wir werden sicher wieder antreten und auch ich werde eine Rolle spielen. Ob als Spitzenkandidat, steht jetzt noch nicht fest.

„Das Problem ist die Einigkeit. Es gelingt nicht immer, alle vier unter einen Hut zu bringen“

Wie beschreiben Sie die Zusammenarbeit mit den anderen Oppositionsparteien?

In Sachthemen läuft die Zusammenarbeit gut. Allerdings könnte die Opposition mehr bewegen.

Warum tut sie es nicht?

Das Problem ist die Einigkeit. Es gelingt nicht immer, alle vier unter einen Hut zu bringen.

Sie haben den freien Gemeinderat Johann Mareiner vergessen …

Ich weiß. Aber den zähle ich nicht mehr mit. Der ist politisch völlig ahnungslos.

Wie läuft die Zusammenarbeit mit der ÖVP-Mehrheit?

Auch da ist die Zusammenarbeit in Sachthemen teilweise gut. Man weiß nur nicht, an wen man sich wenden soll, den Vizebürgermeister oder den Bürgermeister. Mit Vizebürgermeister Alfred Babinsky war die Zusammenarbeit eine sehr gute, mit Bürgermeister Erwin Bernreiter ist sie nicht so gut. Unter Babinsky gab es Besprechungen vor den Gemeinderatssitzungen, das war nach Bernreiters Rückkehr nicht mehr der Fall. Es gibt durchaus positive Ansätze, aber die halten leider nicht lange.

Dass Bürgermeister Bernreiter nach seinem Schlaganfall rasch ins Amt zurückgekehrt ist, bringt viel Diskussionsstoff. Glauben Sie, sein Gesundheitszustand hat Einfluss auf seine Arbeit als Stadtchef?

Das, was Erwin Bernreiter gesundheitlich widerfahren ist, wünscht man niemandem. Wie sich seine Erkrankung auf seinen physischen und seinen seelischen Zustand auswirkt, kann nur er wirklich sagen, da will ich nicht spekulieren. Aber Erwin Bernreiter ist aus meiner Sicht nicht einfach, das war er schon vorher nicht und das ist er auch jetzt nicht. Seine Erkrankung ist natürlich nicht so einfach wegzuwischen. Ob er im Amt bleibt und noch einmal kandidiert, das bleibt seine Entscheidung. Als er weg war und Vizebürgermeister Babinsky die Stadtgemeinde führte, war die Arbeit für Hollabrunn sehr gut und sehr konstruktiv.

