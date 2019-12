Fehlender Sonntagszug ärgert Grüne .

Mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember verliert die Franz-Josefs-Bahn eine beliebte Verbindung, wie die Grünen in einer Aussendung beklagen: Der Zug am Sonntagabend (Abfahrt 21:58 in Limberg/Maissau) wird ersatzlos gestrichen.