„Psychoterror“ mit Bränden & Überschwemmung im Frauenhaus Hollabrunn

Im November und Dezember des letzten Jahres kam es zu mehreren versuchten Brandstiftungen und zwei Überschwemmungen im Frauenhaus Hollabrunn. Angeklagt für diese Taten war eine 31-jährige ukrainische Mutter dreier Kinder am Landesgericht Korneuburg. Wegen der Schwere der Vorwürfe sah sich die Frau einem Schöffensenat unter dem Vorsitz von Richterin Astrid Raufer gegenüber. Als Verfahrenshelfer stand ihr Arnulf Schaunig zur Seite.

Verfahrenshelfer Arnulf Schaunig hatte schon im Vorfeld die Anklage der Staatsanwaltschaft Korneuburg am Oberlandesgericht in Wien beeinsprucht, konnte damit den Prozess am Landesgericht aber nicht verhindern. Foto: Christian Pfeiffer

Seine Mandantin sei „im Wesen geständig“, habe jedoch keinerlei Vorsatz zu den Taten gehabt und sie habe es „zu keiner Zeit für möglich gehalten“, dass es tatsächlich zu einem Brand komme.

Außerdem warf er noch den „Ausnahmezustand“ seiner Mandantin, die mit drei Kindern vor dem Krieg in ihrer Heimat geflohen sei, in die juristische Waagschale. Unumwunden gab die 31-Jährige zu, am 15. November vier Blätter Klopapier am Herd der Gemeinschaftsküche verbrannt und dasselbe tags darauf mit einer Kinderzeichnung getan zu haben.

Verdacht auf andere gelenkt, um sie loszuwerden

Als Motiv gab sie an, mit den Taten den Verdacht auf die Kinder einer Somalierin gelenkt haben zu wollen, da diese ihre eigenen Kinder mobben würden. Ziel sei es gewesen, die somalische Familie aus dem Frauenhaus zu vertreiben. Immer wieder betonte die Ukrainerin, dass sie doch keinen Schaden verursachen wollte. Das sah am 17. November, als sie erneut Feuer legte, diesmal im Badezimmer, anders aus. Den dabei entstandenen Schaden bezifferte eine Vertreterin des Frauenhauses mit 9.839,11 Euro.

Ebenfalls nicht ohne Folgen blieb ein Vorfall am 7. Dezember, wo sie Abflüsse im 2. Stock verstopfte und die Wasserhähne aufdrehte, wodurch es zu einer Überschwemmung kam. Der Schaden an der Decke, wo das Wasser in den ersten Stock durchsickerte, ist bis heute nicht beziffert. Eindrucksvoll geriet die Aussage einer Betreuerin, die schilderte, dass die Vorfälle sich alle nachts abgespielt und schon seit September gehäuft hätten. Damit habe die 31-Jährige eine Art „Psychoterror“ auf das Personal und die anderen untergebrachten Frauen ausgeübt.

Die somalischen Kinder seien nie in Verdacht geraten, so die Betreuerin weiter, die diese als ganz normal für das Volksschulalter beschrieb. Vielmehr sei die Ukrainerin immer wieder psychisch auffällig gewesen und habe oft schon morgens nach Alkohol gerochen. Ein Alkoholproblem bestritt die 31-Jährige energisch, das sei „beleidigend für mich“. „Davon hab ich Fotos“, konterte die Zeugin, womit auch die Angeklagte die Realität akzeptieren musste.

„Von einem reumütigen Geständnis weit entfernt“

Staatsanwalt Ronald Schaffer sah die 31-Jährige in seinem Schlussplädoyer „von einem reumütigen Geständnis weit entfernt“ und verwies auch auf den Umstand, dass es nach dem Auszug der Angeklagten zu keinen weiteren Vorfällen im Frauenhaus mehr kam. Immerhin reumütig gerieten die letzten Worte der Frau: „Ich schäme mich vor allen Österreichern, die mir geholfen haben, und vor meinen Kindern.“ Einer Verurteilung entging sie damit freilich nicht.

Der Schöffensenat verurteilte sie wegen versuchter Brandstiftung und Sachbeschädigung zu zwei Jahren Freiheitsstrafe, wobei nur ein Monat unbedingt verhängt wurde. Dieses hat sie schon verbüßt, als sie von 9. Dezember letzten bis zum 1. Februar dieses Jahres in Untersuchungshaft saß. Schaunig erklärte für seine Mandantin Rechtsmittelverzicht. Als Schaffer anschließend aber Nichtigkeitsbeschwerde und Strafberufung ankündigte, wollte der Verteidiger seine Erklärung wieder zurückziehen - das sieht die Strafprozessordnung jedoch nicht vor.

