„Corona hat uns gezeigt, dass gerade Frauen oftmals das Unmögliche schaffe müssen: Homecare, Homeschooling und Homeoffice“, sagt Daniela Poisinger, SPÖ-Frauenvorsitzende in Göllersdorf, und gibt zu bedenken: „Während große Teile der Wirtschaft in den Stillstand versetzt wurden, ist der Arbeitsdruck bei Verkäuferinnen, Pflegerinnen, Reinigungskräften und in den systemrelevanten Produktionen angestiegen.“

Für diese Arbeit wollen die Frauen keinen Applaus, wie Poisinger meint. Was es brauche, seien echte Maßnahmen, um die Frauen zu unterstützen. Das beginne mit leistbarer Kinderbetreuung und ende bei gleicher Bezahlung für gleiche Arbeit. „Da gibt es in Niederösterreich noch genug zu tun“, sagt Poisinger. Die Göllersdorfer SPÖ-Frauen sind überzeugt, dass die Anhebung des Mindestlohns auf 1.700 Euro brutto für einen 40-Stunden-Job ein Anfang wäre

Alleinerziehende Eltern bleiben auf der Strecke

Besonders schwierig sei die Situation für Alleinerzieher: Weil das Kinderbetreuungsangebot nicht ausreichend – oder nicht leistbar – ist, können diese oft nicht Vollzeit arbeiten gehen. So gebe es etwa keine Coronahilfe für geringfügig Beschäftigte. „Obwohl man gerade alleinerziehenden Eltern ganz besonders helfen müsste“, fordern Bettina Lentner und Sandra Hinterberger, die beiden Stellvertreterinnen von Poisinger.

Aus diesem Grund unterstützen die Göllersdorfer die Petition des Österreichischen Frauenrings, die auch online unterzeichnet werden kann. Diese Petition enthalte ein sinnvolles Forderungspaket. Neben Sofortmaßnahmen, wie eine Unterstützung für Alleinerzieher und Ausgleichszahlungen für niedrige Einkommen, die durch die Kurzarbeit nochmals reduziert wurden, werden unter anderem eine allgemeine Stärkung des Sozialstaats und verstärkte Bewusstseinsbildung gefordert, um traditionellen Rollenbildern entgegenzuwirken.

"Altes Rollenbild der Frau darf nicht wieder salonfähig werden"

„Maßnahmen, die nicht nur Frauen, sondern der ganzen Gesellschaft nachhaltig etwas bringen würden“, meint Poisinger, die selbst zweifache Mutter ist. Und ergänzt: „Corona darf keinesfalls das alte 50er-Jahre-Rollenbild der putzenden und kochenden Frau wieder salonfähig machen. Frauen dürfen nicht die Verliererinnen der Coronakrise sein.“ Daher müsse jetzt vehement bewusst gemacht werden, was Frauen in der Krise geleistet haben - und dass dies nicht selbstverständlich sei.

Hier geht's zur Petition!