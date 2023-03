„Wenn Krisen jemanden treffen, dann Frauen“

Wer am Freitagabend (3.3.) das Hollabrunner AMS betrat, wurde von Geschäftsstellenleiter Peter Kirchner freudig begrüßt und von seiner Stellvertreterin Dagmar Mühlbauer-Zimmerl dazu aufgefordert, mit einem großen, bunten Würfel zu würfeln. Die Farbe musste sich der Gast merken und danach ein Foto mit einer Tätigkeit – vom Hundefrisör, über Gärtner und EDV-Spezialist war alles dabei – aussuchen.

Diese Begrüßung ließ bereits erahnen, dass das diesjährige Frauen-Netzwerkcafé anders sein würde, als die bisherigen. Kirchner war froh, dass er nach zweijährige Corona-Pause viele treue Stammgäste sah. Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Himmelbauer und Landtagsabgeordneter Richard Hogl gehörten neben den Hollabrunner Stadträtinnen Sabine Fasching und Elisabeth Schüttengruber-Holly zu jenen, die gern kamen und wissen wollten, was genau sich hinter dem Thema des Abends „Methodenkoffer der Berufsorientierung“ steckte.

Wichtig bei der Berufswahl: Trends am Arbeitsmarkt

„Das Frauen-Netzwerkcafé macht Themen sichtbar, die uns im AMS wichtig sind, um Chancengleichheit zu schaffen“, eröffnete der Hollabrunner AMS-Chef den Abend. Für diesen waren vor allem die beiden Berater im BerufsInfoZentrum (BIZ) des AMS Hollabrunn, Claudia Öller und Andreas Strobach, verantwortlich.

Bei der Berufswahl und auch beim Wiedereinstieg spielen nicht nur die eigenen Interessen eine große Rolle. Welche Trends es am Arbeitsmarkt gibt und wie viel man in dem jeweiligen Job verdient, sollte ebenfalls bedacht werden, berichtete Öller. Dass die Gehälter zwischen Mann und Frau auch im Jahr 2023 noch weit auseinandergehen, machte Öller an Zahlen fest: Arbeiterinnen verdienen im Schnitt um 28 Prozent weniger, Angestellte um 30 Prozent, als ihre männlichen Kollegen. Wie weit gehen die Pensionen auseinander? Bis zu 42 Prozent. Als Öller diese Zahl aussprach, war im Saal Betroffenheit zu spüren.

AMS hilft Frauen dabei, Job für selbstbestimmtes Leben zu finden

„Es ist eine coole Sache, dass wir heute wieder in großer Runde da sein können“, freute sich Sandra Kern, stellvertretende Landesgeschäftsführerin des AMS, live in die Gesichter der Gäste zu blicken und kam sofort zum Thema: „Wenn Krisen jemanden treffen, dann sind es oft Frauen.“ Das liege daran, dass diese vermehrt Teilzeit arbeiten und diese Arbeitskräfte in Krisenzeiten eher eingespart werden. Für Kern ist klar: „So lange Frauen am Arbeitsmarkt einen Nachteil haben, so lange fördern wir.“

Für sie zeigt sich immer wieder: „Die Berufswahl passiert by accident“, also zufällig. Daher seien die BIZ-Standorte des AMS sehr wichtig, weil dort abgefragt wird, welche Dinge den Menschen eigentlich Spaß machen, und es werden Wege in neue Berufe aufgezeigt. „Wir haben ganz tolle Erfolgsgeschichten, dass Frauen in anderen Berufen mehr verdienen und so ein selbstbestimmtes Leben führen können“, bricht die AMS-Vize-Chefin in NÖ eine Lanze für die Beratungen.

Eine wichtige Aufgabe bei diesen Prozessen haben Psychologen, die Interessens- und Eignungstests durchführen. „Es ist einmal wichtig zu wissen: Was brauch‘ ich für den Job?“, erzählte Eva Langpaul, die Psychologin des Hauses. Ihren Job macht sie seit 33 Jahren und hat dabei nie vergessen, was das wichtigste ist: „Es geht um viel, wenn ich die Menschen teste.“ Denn das Ergebnis zeigt, in welche Richtung es gehen soll. „Es geht darum, den Menschen weiterzuhelfen. Was will die Person? Das herauszufinden ist das Wichtigste“, betonte Langpaul.

Gäste durften Methodenkoffer ausprobieren

Und um herauszufinden, was man will und worin die Stärken liegen, dazu gibt es einige Methodenkoffer, die zum Einsatz kommen. Hier zeigte sich das neue Format des Frauen-Netzwerkcafés, das Kirchner angekündigt hatte: Es gab sieben Stationen, an denen die Gäste verschiedene Methoden ausprobieren konnten. Am PC gab’s einen „kurzen und knackigen“ Interessenstest, bei dem herausgefunden werden konnte, welcher Typ man ist. Kompetenzerfassung und Wertehierarchie waren weitere Stationen. Claudia Öller betreute die Skillcards. Hier testete etwa SPÖ-Bezirksvorsitzender Richard Pregler in illustrer Runde, wo seine Stärken liegen.

Die verschiedenen Methoden zogen die Besucher so sehr in ihren Bann, dass sie beinahe vergessen hätten, dass ein noch gemütlicherer Teil geplant war: Joe Beyer aus Roseldorf übernahm die Ausschank beim Frauen-Netzwerkcafé, Damen des Frauenbeschäftigungsprojekts Luna kümmerten sich um das leibliche Wohl. So klang der Abend mit spannenden Gesprächen typisch weinviertlerisch aus.

