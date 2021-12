Erfolgreiches Start-up: Schweres hebt bequem ab

Man kann von einem gelungenen Start der Firma „Anylift“ sprechen: Bereits drei Monate nach der Gründung wurde das Unternehmen mit dem „riz up GENIUS Ideen- und Gründerpreis“ in der Kategorie „Geniale Start-ups“ ausgezeichnet.

Es war der 10. März, als Karl Scheibelhofer, Clemens Sulz und Amir Agovic den Betrieb gegründet haben. Scheibelhofer, Schlossermeister, Innungsmeister der Kfz-Techniker und Inhaber einer Kfz-Werkstätte mit drei Filialen, ist in der Region bestens bekannt. Clemens Sulz aus Baumgarten am Wagram war über mehrere Jahre bei der Firma Scheibelhofer als Praktikant tätig. Der 30-Jährige absolvierte ein Studium in Mechatronik/Robotik.

Scheibelhofer und Sulz blieben in Verbindung und arbeiteten vor über einem Jahr an der Umsetzung eines besonderen Auftrages. Der dritte im Bunde, der 35-jährige Agovic, ist Studienkollege von Sulz. Beide absolvieren gerade ihr Doktoratsstudium, sind an der TU Wien als wissenschaftliche Mitarbeiter tätig und haben bereits branchenspezifische Berufserfahrungen. „Es war ein spannender Beginn der Firma mitten in der Pandemie“, erzählt Scheibelhofer.

Wie kommt ein 900-Kilo-Bett ins Spital?

Der erste Kunde beschäftigte sich mit dem Transport von speziellen, 600 bis 900 Kilo schweren Krankenhausbetten. Die Lieferung erfolgt aufgrund der Einfahrtshöhen in Spitalsgaragen mit Kleintransportern und benötigt ein ausgeklügeltes Be- und Entladesystem. Die modernen Betten verfügen über ein mittiges, fünftes Antriebsrad, welches das elektrische Bedienen per Joystick ermöglicht. Schräge Rampen sind damit nicht geeignet. Scheibelhofer fand mit den beiden jungen Technikern die idealen Partner für die Entwicklung: „Ich hab’s nicht so mit dem Computer. Die Jungen arbeiten damit auf einer einmaligen Ebene“, freut er sich.

Der Verladeprozess läuft vollautomatisch ab. Anylift

Ausgeklügelt wurde ein Hubladesystem. Man kann mit dem Ladegut ebenerdig auf eine Plattform fahren und die Ladegutsicherung außerhalb des Fahrzeugs vornehmen. Elektrohydraulisch wird es angehoben und in den Transporter geschoben. Die Bedienung erfolgt mit lediglich zwei Tastern. Falls ein Problem vorliegt, kann das gesamte System manuell bedient werden. Die Technik ist äußerst platzsparend im Fahrzeug untergebracht.

Gefragt ist dieses System nicht nur vom Hersteller der Krankenhausbetten. „Auch die Gastronomie, zum Beispiel Caterer und Heurige, sind damit sehr zufrieden“, weiß Scheibelhofer. Weitere Einsatzgebiete sind im Wein-, Obst- und Gartenbau, in der Land-, Vieh- und Forstwirtschaft sowie im Handwerk: „Ein Tischler könnte sich so eine mobile Werkstätte einrichten.“

Der Transport von Rasenmäher-Traktoren, Motorrädern oder Quads sei ebenfalls unkompliziert und sicher möglich. Beendet ist die Arbeit an diesem System übrigens noch nicht, es soll noch für viele andere Anwendungen weiterentwickelt werden. Die Anpassung an individuelle Kundenbedürfnisse steht im Fokus. Außerdem will „Anylift“ ein Forschungsprojekt einreichen, um das Hubladesystem noch energieeffizienter und umweltfreundlicher zu machen.