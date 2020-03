Der Frauentag steht vor der Tür. Darum lud das Team das Frauenberatungs- und Bildungszentrum „Frauen für Frauen“ zum Frauentags-Frühstück in die Dechant Pfeiferstraße ein. „Gemeinsam stark gegen Gewalt an Frauen“ war das Motto, unter dem dieser Aktionstag stand. Darüber sprach Michaela Pucher-Schwartz, der man anhörte, wie wichtig ihr dieses Thema ist. Sie selbst bezeichnet sich als Urgestein, immerhin ist sie seit 20 Jahren bei „Frauen für Frauen“ in Hollabrunn dabei und unter anderen im psychosozialen Bereich tätig.

Beim Frühstück konnten die Teilnehmer die Frauenberatungsstelle kennen lernen. Diese bietet nicht nur Beratung, Psychotherapie, Information in psychosozialen, medizinischen oder rechtlichen Anliegen, sondern auch Familienberatung, Training für berufliche Weiterbildung, Jobsuche und sogar kostenlose Prozessbegleitung. Auch Frauennotwohnungen wurden eingerichtet, immerhin gab es im Vorjahr 14 Frauenmorde.

Pucher-Schwartz richtete einen Appell an jeden: Nachbarschaftshilfe anbieten, rechtzeitiges Eingreifen bei Familienstreitigkeiten, Bildung und Wissen vermitteln und vermehren sowie danach zu trachten, dass Frauen eigene Jobs und Einkommen zu haben. Sie betonte: Das Projekt gegen Gewalt sei kein reines Frauenthema, sondern ein Gesellschaftsthema. „Wir brauchen auch Männerberatung und Bewusstseinsbildung!“, mahnte Pucher-Schwartz. Sie hat außerdem darauf hingewiesen, dass Frauen auch 2020 ein Drittel weniger verdienen, als Männer. Die Politik müsse hier mehr Maßnahmen setzen.

Als kleine Präsente wurden beim Frühstück Pfeiferl – für den Notfall, um Aufmerksamkeit zu erregen – sowie Slogans, die das Bewusstsein stärken, ausgeteilt. Beim reichhaltigen Buffet ergaben sich lebhafte Gespräche.