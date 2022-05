Freiwilliges soziales Jahr: PBZ Retz meldet vier freie Plätze

Werbung

Im Pflege- und Betreuungszentrum Retz gibt es jedes Jahr fünf Plätze für junge Menschen für den Zivildienst oder das Freiwillige Soziale Jahr. Dieses Kontingent konnte in den letzten zehn Jahren – bis auf wenige Ausnahmen – immer gut bedient werden, wie Direktor Horst Winkler berichtet: „Das Interesse war recht groß.“ Derzeit sind bei ihm zwei Zivildiener und ein FSJ-Teilnehmer aktiv eingesetzt. Zwei weitere Zivildiener haben ihren Einsatz im März dieses Jahres beendet.

Doch, so Winkler: „Für den heurigen Herbst haben wir die Situation, dass wir erst einen Zivildiener für die Mitarbeit in unserem Haus gewinnen konnten. Wir haben vier freie Plätze an den Verein FSJ gemeldet.“ Erfahrungsgemäß nehme das Interesse aber erst im Juli und August zu, da der Einsatz immer mit September beginnt. „Daher kann es durchaus sein, dass die Sorge, die Plätze nicht füllen zu können, sich auflöst.“

Sehr erfreulich sei indes, dass es sehr großes Interesse von jungen Menschen gibt, Ferial- und Pflichtpraktika im Sommer im PBZ Retz zu machen. „Es sind bereits zehn Arbeitsverhältnisse im Zeitraum von Juni bis September fixiert. Es freut uns sehr, dass sich junge Menschen diesen Arbeitsbereich anschauen wollen und erleben können, wie bereichernd die Arbeit mit alten Menschen sein kann“, sagt Winkler.

Was die jungen Menschen zu tun haben? Vor- und Nachbereiten von Mahlzeiten für die Bewohner, Begleitung der Senioren zu Friseur, Einkauf oder Cafeteria, Ausfahrten in den Garten oder in die nahegelegene Stadt, Unterstützung des Pflegepersonals bei einfachen Betreuungshandlungen, Aufbereitung und Gestaltung der Umgebung der Bewohner gemeinsam mit diesen, Erledigung von Hol- und Bringdiensten, Spiele spielen, Begleitung zu Veranstaltungen und vieles mehr. „Insgesamt ist die Arbeit der FSJ-Jugendlichen eine große Bereicherung für unsere Bewohner“, betont der Direktor.

