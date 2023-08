Freiluftkino Hollabrunn Mit dem Rad des Schicksals in die dritte Galaxie

Darsteller Ford geht als Indiana Jones mal wieder in die Luft und ist auf dem Weg zu seinem letzten Abenteuer: dem „Rad des Schicksals“. Foto: Jonathan Olley Lucasfilm Disney

Z weimal darf man sich - so sich das Wetter im Zaum hält - im Hof der alten Hofmühle am 25. und 26. August, jeweils um 21 Uhr, auf großes Kino freuen. Beide gezeigten Filme werden die letzten der jeweiligen Serie sein. Der eine geht in Pension; bei den „Guardians of the Galaxy“ ist es nicht ganz so einfach.

Am 25. und 26. August kann man im wahrsten Sinne des Wortes Kinoluft in Hollabrunn schnuppern. Dann verwandelt sich der Hof der Alten Hofmühle zu einem großen Kinosaal unter dem Motto „Freiluftkino & chill“. An den zwei Tagen werden jeweils um 21 Uhr Kracher aus den Disney-Studios zu sehen. Zuerst landen die „Guardians of the Galaxy“ mit ihrem „Volume 3“ auf der Leinwand. Es ist dies die finale Fortsetzung zu den zwei Vorgängerfilmen. Ein drittes und letztes Mal versammeln sich die „Guardians of the Galaxy“ um gegen allerlei Widrigkeiten - unter anderem Sylvester Stallone - zu kämpfen. Foto: Disney Für jede Menge kosmische und andere Verwicklungen ist im dritten Teil jedenfalls gesorgt. Turbulenzen sind auch für einen alten Kinohaudegen, der am Samstag die Peitsche schwingen wird, nichts Neues. Harrison Ford kehrt noch einmal zurück in seiner Paraderolle als Indiana Jones. Diesmal ist der Professor auf der Suche nach dem „Rad des Schicksals“. Daran, dass dies Fords letztes Abenteuer war, ließ er schon beim Filmstart keinen Zweifel. Verständlich, im Alter von 81 Jahren.