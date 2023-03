Lust auf einen Jahresjob im Kindergarten Retz?

„Das Kindergartenteam und die Kinder freuen sich über die zusätzliche Unterstützung“, sagt Stadträtin Claudia Schnabl. Beim FSJ handelt es sich um ein Jugendprojekt. Junge Menschen leisten dieses Freiwilligenjahr, weil sie sich sozial engagieren möchten und ihre Fähigkeiten und Grenzen entdecken wollen. Sie nutzen die Chance zur persönlichen Weiterentwicklung und nehmen sich Zeit für die berufliche Orientierung.

Das Angebot richtet sich an Personen zwischen 18 und 24 Jahren und ermöglicht während eines zehnmonatigen Einsatzes wertvollen Einblick in die Arbeit des Sozialbereiches. „Die motivierten jungen Menschen sollen Schwung, neue Ideen und Abwechslung in den Alltag bringen“, meint Bürgermeister Stefan Lang.

Zu den zukünftigen Aufgabengebieten zählen unter anderem die Unterstützung im Tagesablauf im Kinder- und Kleinkindgruppenalltag im Alter von ein bis sechs Jahren, das Miteinbeziehen in die pädagogische Planung und eine prozessorientierte Unterstützung im freien Spiel mit den Sprösslingen. Nähere allgemeine Informationen zum Ablauf eines „Freiwilligen Sozialen Jahres“ sind unter www.fsj.at zu finden.

Weitere Auskünfte über die Einsatzstelle der Stadtgemeinde Retz im Bereich der Kindergärten und der Kleinkindbetreuung erhält man direkt am Stadtamt.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.