Anrainer sammelte 50.000 Euro und hofft auf neue FZZ-Zukunft

Mit Ende 2024 läuft der Pachtvertrag zwischen der Stadtgemeinde Retz und dem FZZ (Freizeitzentrum) Retz aus. Anrainer Christof Argeny hofft, dass der dort betriebene Motorradsport dann ein Ende finden wird – und hat sich Gedanken über eine Nachnutzung gemacht.

Eineinhalb Jahre ist es her, dass der damalige Bürgermeister Helmut Koch zwischen dem Anrainer und dem FZZ-Verein zu vermitteln versuchte. Man einigte sich darauf, dass in den Sommermonaten an Sonn- und Feiertagen nur bis 14 Uhr Motorradsport betrieben werden darf. „An einer Evaluation dieser Regelung nach einem Jahr war das FZZ lange nicht interessiert, ehe es dann doch zu einem weiteren Gespräch kam“, schildert Argeny. Der Wunsch der Anrainer, dass an Sonn- und Feiertagen gar kein Motorradsport angeboten wird, sondern andere Freizeitangebote ausgebaut werden sollten, sei bis jetzt ungehört geblieben.

Durch Motorradlärm entstad Idee für Motorikpark

„Da ich nicht nur klagen will, habe ich mich immer, wenn an einem Sonn- oder Feiertag Motorradlärm meine Wochenendruhe beendet hat, vor meinen Laptop gesetzt und mir Gedanken über ein FZZ neu gemacht“, berichtet Argeny.

So sei die Idee eines Motorikparks entstanden. Der Anrainer schrieb hunderte Unternehmen und Privatpersonen an und kratzte per Crowdfunding mittlerweile fast 50.000 Euro zusammen. Er hofft, dass die Gemeinde nach Auslaufen des Pachtvertrags auf andere Bewerber setzt, die in Zeiten der Klimakrise in einem Landschaftsschutz- und Natura-2000-Gebiet alternative Angebote für alle Retzer forcieren.

Jedenfalls ist es dem Anrainer auch ein Dorn im Auge, dass oft Trialfahrer aus anderen Bezirken und Bundesländern mit dem Wohnmobil anreisen und dann zwei bis drei Tage „lärmend durch das Landschaftsschutzgebiet“ fahren. „Wir hoffen, dass die Gemeinde ein 50.000-Euro-Geschenk für ein neues motorsportfreies FZZ annimmt“, denkt Argeny etwa an eine Minigolfanlage, Kletterangebote, einen Outdoor-Fitnessparcour, modernes Bogenschießen, eine Halfpipe für Skater und eine BMX-Bahn, Fahrrad-Trial, ein Beachvolleyballfeld, einen Boccia-Bereich oder alternative Spielangebote.

FZZ-Obmann strebt Weiterführung des Betriebs an

Der NÖ-Umweltanwalt habe hier eine Reihe von Schutzgütern festgestellt, die durch den Motorsportbetrieb beeinträchtigt werden. „Es findet eine systematische Zerstörung der Natur statt, sodass bestimmte Abschnitte kaum noch zum Spazieren genützt werden können, da bemooste Steine zu Schotter zermalmt werden und sich tiefe Motorrad-Furchen durch die Landschaft ziehen“, hadert Argeny.

Seitens des FZZ Retz bekräftigt Obmann Franz Höfer, dass eine Weiterführung des Betriebs angestrebt wird. Viel Frequenz sei in letzter Zeit ohnehin nicht und im heißen Sommer auch nicht zu erwarten. „Wo ist viel Lärm bei zwei bis drei Fahrern pro Tag?“, hält sich Höfers Verständnis für Argenys Beschwerden in Grenzen.

Die Verlängerung des Pachtvertrags ist freilich Sache der Gemeinde. ÖVP-Bürgermeister Stefan Lang ist es wichtig zu betonen, dass alle Interessenten die gleiche Ausgangsposition haben und die Entscheidung unabhängig von Arganys Einsatz für einen Motorikpark – eigentlich „Generationenpark“ – zu betrachten ist. Das FZZ sei jedenfalls kein guter Standort für einen solchen Generationenpark, den der Gemeinderat bald absegnen soll. „Wir sind dankbar für alle, die sich hier einbringen“, unterstreicht Lang.