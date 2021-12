Wullersdorf fischt in Aspersdorf: Ärger über Grundkauf

Ein NÖN-Bericht aus der Vorwoche über den einstimmigen Beschluss, dass die Gemeinde Wullersdorf zehn Hektar Ackerfläche Aspersdorfs, einer Katastralgemeinde von Hollabrunn, kauft, schlug hohe Wellen.

Mit dem Areal will Wullersdorf sein Industriegebiet vergrößern. Da innerhalb der Gemeinde keine Flächen zu erwerben seien, wurde das Kaufangebot angenommen.

Bürgermeister Richard Hogl erzählt von Aspersdorfer Landwirten, die sich über diesen Beschluss ärgerten. Der Hollabrunner Stadtrat Wolfgang Scharinger (Liste Scharinger) wunderte sich ebenfalls und bezeichnet diesen Vorgang als „fremde Landnahme“. Die Stadtgemeinde Hollabrunn sei ebenfalls auf Tauschflächen angewiesen.

Eigenes Hemd am nächsten

„Die politischen Verantwortlichen haben erst aus der Zeitung von dieser Sache erfahren“, weiß Scharinger. Der Stadtrat fragt sich, „ob das viel gepriesene Miteinander der ÖVP auch in der eigenen Partei gilt“. Eigentlich habe er eine politische Absprache zwischen den beiden ÖVP-geführten Gemeinden erwartet. „Vielleicht ist das aber schon die Vorbereitung des Wullersdorfer Bürgermeisters darauf, den drohenden Verlust einer Ortschaft am anderen Ende seiner Gemeinde flächenmäßig auszugleichen“, spielt Scharinger darauf an, dass Guntersdorf die Bahnhofsiedlung Grund – diese gehört zu Wullersdorf – eingemeinden will.