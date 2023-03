Landessieger in Englisch kommt aus dem Hollabrunner Bundesgym

Das BG/BRG Hollabrunn nahm am 37. Fremdsprachenwettbewerb für Niederösterreich erstmals in drei Sprachen teil. Beschäftigte sich am ersten Tag Martin Honsig, Schüler der 8B, mit Aufgabenstellungen und Texten in französischer Sprache, so nahmen am folgenden Tag gleich fünf Schüler am Wettbewerb in Latein teil. Anna-Sophie Pfeifer, die sich bei dem Wettbewerb, der in St. Pölten ausgetragen wurde, bereits zum zweiten Mal lateinischen Texten widmete, und Florian Rihacek, beide 7B, setzten sich mit Cäsars Beschreibung der Druiden im Bewerb für die Kurzform Latein (3. Lernjahr) auseinander.

„In der Kategorie ,Übergangslektüre' konnten unsere Schüler anhand der Ödipus-Sage schriftlich und mündlich ihr Engagement, Freude am Übersetzen und Wissen zeigen, das sie in nur eineinhalb Jahren erworben haben“, schildert Lateinlehrerin Gabriele Watzal. Insgesamt nahmen 31 Schüler aus dem ganzen Bundesland teil. Sebastian Wunderer (6C) erreichte einen tollen vierten Platz, sein Klassenkamerad Tobias Moser teilte sich mit Conrad Fritsch aus der 6B den fünften Platz. „Wir freuen uns sehr über diese begeisterten und talentierten Schüler und gratulieren zu ihrem Erfolg“, weiß Watzal, dass die ganze Schule stolz auf die Leistung der Jugendlichen ist.

Konstantin Saller „is not only very good, but excellent!“

Zeitgleich zu den Lateinbewerben fand auch der Wettbewerb in Englisch statt, dem sich unter 40 anderen Teilnehmern Konstantin Saller, 8B, stellen wollte. Nach dem Motto Cäsars „veni, vidi, vici“ – ich kam, sah und siegte – gelang dem Maturanten durch seine ausgezeichnete Beherrschung der englischen Sprache der sensationelle erste Platz. „Not only very good, but excellent!“, geht eine herzliche Gratulation des Bundesgyms an den Landessieger.

„Als Schule freuen wir uns immer, wenn junge Menschen bereit sind, ihre Talente und ihr Können zu zeigen“, ist Direktorin Jutta Kadletz stolz, dass ihre Schüler über die schulischen Anforderungen hinaus an Wettbewerben teilnehmen und dort großartige Leistungen erbringen.

