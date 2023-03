Natur pur: Bio-Obstbäume für die jüngsten Retzer

Auf einem Grundstück im Retzer Stadtfeld das einzigartige Gemeinschaftsprojekt „Bio-Naturobstwiese in Permakultur“ - mit dem Unternehmen Ploberger als Grundeigentümer und Sponsor sowie der Caritas Retz als Nutzer und Verwerter - umgesetzt. Die NÖN berichtete bereits darüber. Die Fertigstellung und Eröffnung ist für den 2. Juni 2023 geplant. Bereits im Vorfeld wurde das Projekt beim diesjährigen „Caritas Europa Innovation Festival“ prämiert.

In der Projektphase entstand bei einem Besuch im Kindergarten Retz spontan die Idee, bereits „die Kleinsten“ an gesunde biologische Lebensmittel heranzuführen. Die jungen Gemeindebürger könnten bereits jetzt Kräuter und Gemüse aus einem eigenen Hochbeet ernten. Ein engagiertes Team, bestehend aus der Firma Ploberger, der Grünraumgruppe der Caritas Retz als Pflanzer und Slow-Food-Retz als Fachbeirat, überreichte Bürgermeister Stefan Lang für den Kindergarten in der Windmühlgasse nun fünf ausgewählte Bio-Obstbäume (Kirsche, Apfel, Zwetschke, Birne und Pfirsich), die gleich eingepflanzt wurden.

„Für die Kinder heißt es ab jetzt fleißig gießen und dann nach erfolgreicher Ernte auch zu genießen“, freut sich die zuständige Stadträtin Claudia Schnabl und Stadtchef Stefan Lang dankte im Namen der Kids für die Baumspende.

