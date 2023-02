Freundschaft zwischen "drüben und herüben" besteht bis heute

Am 5. Februar 1990 lud der damalige Außenminister Alois Mock anlässlich einer Feier zum Ende des Eisernen Vorhangs eine tschechische Delegation in die Hadreser Grenzlandhalle ein.

„Damals wurden viele Freundschaften zwischen drüben und herüben geschlossen“, erinnert sich Maria Autrieth, die mit ihrem Mann an dieser Feier teilnahm. Dort lernten sie den Mediziner Martin Fika, den Unternehmer Milan Homolka und den Geigenbauer Jiri Pospichal kennen, und seither trifft man sich regelmäßig. Fika war damals als Gesundheitsbeamter im tschechischen Parlament tätig. Seine Frau Magdalene arbeitete bis zu ihrer Pensionierung als Epidemiologin.

Freundschaft im Autrieth-Keller gefeiert

Um die jetzt 33-jährige Freundschaft zu feiern, lud Maria Autrieth in den legendären Autrieth-Keller ein. Dort wurden schon berühmte Gäste wie Julius Raab, Leopold Figl und Siegfried Ludwig bei einer Kellerpartie bewirtet. Der Keller ist seit 1638 im Familienbesitz. An ebendieser Stelle fand sich vermutlich bereits im 12. Jahrhundert ein Erdstall. Eine steile Treppe führt ganz tief in die Erde, wo auch ein Brunnen errichtet wurde. Heute wird der Keller wie viele andere nicht mehr für den Weinbaubetrieb genutzt.

Aber der alte Weinkeller bildet das passende Ambiente für illustre Köllapartien, wie neulich geschehen. Neben Aufstrichen, Schinken und anderen Köstlichkeiten gab es 40-jährige Weine zu verkosten. Die geladenen Gäste konnten sich die edlen Tropfen im verschlungenen Kellerlabyrinth selbst aussuchen.

Zur Verkostung kam auch ein Blauer Portugieser, Jahrgang 1979. „Mit dem haben mein Mann und ich die erste Goldene auf der Kremser Weinmesse gemacht“, berichtet Maria Autrieth, deren Sohn Johannes das Weingut übernommen hat und längst zu den Spitzenwinzern Österreichs zählt.

