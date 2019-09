Schüler versammelten sich in Retz, um zu sagen, was sie bewegt.

„Klimavolksbegehren goes Earth Strike“ hieß es am Freitagvormittag auch in Retz, wo sich Schulen für eine spezielle Kundgebung zusammengeschlossen hatten.

Die Bezirksleiterin des Klimavolksbegehrens, Eva Fallheier, läutete die Demonstation gemeinsam mit Landeskoordinatorin Giovanna Brizzi ein. Schüler kamen zu Wort, um zu sagen, was sie bewegt.

An diesem Tag, an dem sich die Welt geschlossen gegen die anhaltende Zerstörung des Planeten stellte, waren allein in Wien 30.000 Demonstranten erwartet worden.