In ganz Österreich ist heute ein "Friday for Future". Auch im Bezirk gehen die Menschen für den Klimaschutz auf die Straße. In Retz beteiligten sich sogar die Volksschule.

„Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut“, hallten zahlreiche Kinderstimmen Freitagmittag über den Retzer Hauptplatz. Drei Klassen der Volksschule Retz waren gemeinsam mit Direktorin Susanne Zlöbl und den Pädagoginnen Renate Straka, Christina Rockenbauer und Barbara Mandlburger zur „Fridays for Future“-Demo um fünf Minuten vor Zwölf gekommen.

Mit selbst gemalten Plakaten und Stofftier-Eisbären machten die Kinder, unterstützt von zahlreichen Retzer Jugendlichen und Erwachsenen, darauf aufmerksam, dass es ihre Zukunft ist, die durch rücksichtslose Klimapolitik zerstört wird. „Klimaschutz ist einfach ein wichtiges Thema. Diese Generation wird es bereits ziemlich treffen und die nächste dann voll“, war es für Susanne Zlöbl klar, hier mit den Schülern teilzunehmen.

Retzer Volksschule will weitere Aktionen für Klimaschutz setzen

Leider habe sie erst vor zwei Tagen von der Aktion in Retz erfahren, sonst hätte sie gerne die gesamte Schule und die Eltern mobilisiert. Jede Klasse der Schule wird außerdem in nächster Zeit eine Aktion zum Thema Klimaschutz setzen. Beim Winzerumzug am Weinlesefest nächste Woche werde auf das Anliegen ebenfalls aufmerksam gemacht.

Initiiert wurde die Demo von James, einem Pädagogen aus Wien, der zufällig am Freitag ein Seminar im Retzer Althof besuchte. „Es war mir unglaublich wichtig am österreichweiten Aktionstag teilzunehmen. Da ich leider nicht in Wien sein konnte, habe ich mir überlegt, einfach in Retz eine Demonstration anzumelden“, erzählt der 28-Jährige. Er hätte es auch in Kauf genommen, alleine am Hauptplatz Menschen anzusprechen und war dann überwältigt, dass sich etwa 80 Kinder und Erwachsene an seine Seite stellten.

Retz ist nicht der einzige Ort im Bezirk, der sich an der "Fridays for Future"-Aktion beteiligt. In Altenmarkt im Thale, Breitenwaida, Göllersdorf, Hollabrunn, Hollenstein und Pulkau sind ebenfalls Demos angemeldet. Jene in der Bezirkshauptstadt startet um 18.30 Uhr am Hauptplatz.