Friedenslicht ist in Vorgärten der Pfadis abholbereit

Zum Heiligen Abend gehört das Friedenslicht. Dieses wurde stets am 24. Dezember am Hollabrunner Hauptplatz verteilt, samt Glühwein von den Pfadfindern. Aufgrund der Corona-Situation musste dies heuer verworfen werden. Die Pfadfinder haben jedoch eine Alternative gefunden: Zum zweiten Mal gibt es das Friedenslicht in vielen Vorgärten.

Im gesamten Stadtgebiet - bis Raschala und Magersdorf und heuer sogar auch in Breitenwaida - steht das Friedenslicht in Vorgärten von Pfadfindern zur freien Entnahme. Jeder, der die Pfadis am Hauptplatz besucht hätte, ist eingeladen, mit einer Laterne auszumarschieren und völlig kontaktlos das Licht aus Bethlehem zu sich nach Hause zu holen.

Die Stationen in Hollabrunn:

Lothringerplatz 3 (Zentrum)

Waldweg 1 (Nähe Gymnasium)

Schwedenstraße 42 (Nähe Friedhof)

Zellergasse 1 (Nähe Gartenstadt)

Neugasse 57 (Nähe Krankenhaus)

Mitterweg 61 (Nähe Gerichtsbergplatzl)

Rupprechtgasse 5 (Reisingersiedlung)

Die Stationen in den Katastralgemeinden:

Sandgasse 40b, Magersdorf

Hauptstraße 13, Magersdorf

Kleinfeldgasse 13, Raschala

Hagenweg 58, Breitenwaida (Ylvies Mühle)

Alle Stationen sind auf der Google-Maps-Karte markiert: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1I77ugsj04MZZtpFBUjmYmd-_cPt8hfyl&usp=sharing