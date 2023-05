Bis zu 100 Prozent Ernteausfall: „Es ist schwierig mit den Marillen“

„Es ist ziemlich schwierig mit den Marillen“, sagt Karl Dick aus Schöngrabern. Seine Familie betreibt Ackerbau, Weinbau, Obstbau, Bienen- und Waldwirtschaft. Beim Obstbau hat sich der Betrieb auf Marillen spezialisiert. „Wir haben Frühsorten, 80 bis 90 Prozent der Ernte sind durch den Frost im April erfroren“, berichtet der Landwirt im NÖN-Gespräch.

Kollegen hätten Frostkerzen eingesetzt, um die Marillenbäume vor dem Frost zu schützen. „Wir haben auch Frostkerzen, haben sie aber nicht angezündet.“ Warum? „Es waren drei Frostnächte und die Kerzen sind ziemlich teuer“, erklärt Dick, dass es auch eine Frage der Kosten sei. 2022 war ein gutes Jahr für den Betrieb, „da hatten wir eine super Ernte“. 2021 hat die Marillenbäume der Hagel erwischt, 2020 sei ebenfalls ein schlechtes Jahr gewesen.

Annemarie Maurer, Vizebürgermeisterin von Wullersdorf, kennt die Sorgen von Karl Dick nur zu gut. „Wir haben die selbe Sorte“, gibt‘s im Hause Maurer heuer keine Marillen. „Vielleicht find ich noch irgendwo ein oder zwei“, scherzt die Landwirtin aus Hart-Aschendorf, obwohl sie mit einem 100-prozentigen Ernteausfall rechnet.

2013 als letztes Jahr, „in dem wirklich alle Bäume getragen haben“

Der Betrieb hätte auf dem zwei Hektar großen Areal, auf dem die Marillenbäume stehen, Frostkerzen aufstellen können. „Wir haben sie daheim. Aber es ist zu viel Wind gegangen.“ Genau dieser kalte Wind, der das Zünden der Kerzen überflüssig machte, habe auch den Obstbäumen zugesetzt: „Wenn es so lange so kalt ist und noch dazu der Wind geht ... das ist für die Marillen zu viel“, weiß die Schriftführerin des Vereins Weinviertler Marille. 2022 sei zwar ein gutes Jahr gewesen, aber „2013 war das letzte Jahr, in dem wirklich alle Bäume getragen haben“.

Etwas rosiger sieht es in Haslach bei Schnapsbrenner Manfred Zeindler aus. Er war zuletzt beim Weinviertel-Fest Am Hof in Wien anzutreffen. Dort brachte er nicht nur seine Edelbrände unters Volk, sondern schenkte auch fruchtig-frischen Marillenfrizzante aus. „Wir haben vier Felder mit Marillenbäumen“, berichtet er der NÖN. Zwei davon, nämlich die Tallagen, habe der Frost Anfang April erwischt, hier wird keine Marillenernte stattfinden, aber: „Am Berg sind die Bäume in Ordnung“, blieb zumindest die andere Hälfte erhalten.

