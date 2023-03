„Blutspende-Hochburg“ Hollabrunn wird ihrem Ruf gerecht

Insgesamt konnte die Blutspendezentrale 276 Konserven ins Wiener Labor mitnehmen. „Mit dieser Aktion haben wir wieder einen wesentlichen Beitrag zur Versorgung der Krankenhäuser mit dem Medikament Blut geleistet“, freute sich Franz Petschenig, der seit vielen Jahren für die Organisation der Hollabrunner Blutspendeaktionen verantwortlich zeichnet.

Bedauerlich sei gewesen, dass zahlreiche Spendenwillige aus unterschiedlichen Gründen abgewiesen werden musste. Den Spendern richtet er großen Dank aus. Zugleich sind all jene, die diesmal nicht kommen konnten, zu einer der nächsten Aktionen eingeladen.

Am 5. April bittet da Rote Kreuz zur Blutspende in der Volksschule Haugsdorf (15 bis 20 Uhr); am 18. Mai folgt eine weitere Aktion in der Rotkreuz-Bezirksstelle Hollabrunn (Robert Löfflerstraße 21/30) von 12.30 bis 15 Uhr sowie von 16 bis 19 Uhr.

