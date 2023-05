Stadtmusik Maissau: Blasmusik zum 65. Geburtstag

Vom Herbstkonzert ist die Stadtmusik Maissau jetzt wieder zum Frühlingskonzert übergegangen. Diesmal ganz im Zeichen des 65. Gründungsfestes des bekannten Musikvereins. Obmann Hubert Wimmer gab seiner Freude über den regen Besuch Ausdruck. So waren neben Bürgermeister Franz Kloiber und Maximilian Peer als Vertreter der BAG Hollabrunn des NÖ Blasmusikverbandes auch Ehrenkapellmeister Bruno Marek sowie die Ehrenobleute Leopold Kramer, Gerhard Piller und Robert Döller anwesend.

Zum Konzertauftakt dirigierte Kapellmeister Johannes Wiesböck „Klingendes Land“ von Sepp Tanzer. Am Programm, das abwechselnd von Wiesböck und seiner Stellvertreterin Johanna Krottendorfer geleitet wurde, standen u.a. auch Julius Fuciks „Donausagen“, „Concerto for Drum Set and Concert Band“ von Larry Neecks sowie „80er KULT (Tour)“ von Thiemo Kraas. Einen Teil des Frühlingskonzerts bestritt das Jugendorchester Manhartsberg-Maissau-Ravelsbach, das abwechselnd von Viktoria Lehner, Johanna Krottendorfer und Felix Brandstetter geleitet wurde. Auch für die Nachwuchsmusiker gab es kräftigen Applaus des Publikums.

BAG-Vertreter Maximilian Peer, Obmann Hubert Wimmer und Bürgermeister Franz Kloiber nahmen beim Konzert Ehrungen vor. Die Ehrenmedaille in Silber für 25-jährige Tätigkeit ging an Stefan Jurecek, Tanja Burger erhielt das Marketenderinnen-Abzeichen in Gold für 15-jährige Tätigkeit.

Christoph Zellhofer, der 14 Jahre als Stabführer der Stadtmusik Maissau gewirkt hat, wurde mit einem Ehrengeschenk belohnt. Für ihre stete Unterstützung bei Veranstaltungen und Festen der Stadtmusik sind Karl Heider und Alfred Weingartner bei der Generalversammlung zu Ehrenmitgliedern der Kapelle ernannt worden. Sie erhielten jetzt ihre Urkunden.

Mit einigen Zugaben endete das erfolgreiche Frühlingskonzert der Stadtmusik Maissau. Im Anschluss nützten Musiker und Besucher die Gelegenheit zu einem gemütlichen Ausklang bei Brot und Wein.

