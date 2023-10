„Freunde des Hollabrunner Waldes“ haben neuen Obmann

15 Jahre lang war der Hollabrunner Arno Klien Obmann des Vereins „Freunde des Hollabrunner Waldes“. Nun übergab er die Führung des Vereins in jüngere Hände: Wilhelm Müllebner war bisher Schriftführer und wurde bei der Generalversammlung, die im Gasthaus Reisinger stattfand, einstimmig zum neuen Obmann gewählt.

„Arno hat, gemeinsam mit zehn weiteren Gründungsmitgliedern, an vorderster Front vor allem den erfolgreichen Kampf gegen die Aufstellung von 14 Windrädern quer durch den gesamten Hollabrunner Wald geführt“, erinnert sich Müllebner, wie alles begann. „Er hat dies in einer kreativen und produktiven Art geführt, sodass dabei begleitend und folgend eine umfangreiche Informations-, Bildungs- und wissenschaftliche Tätigkeit rund um den Hollabrunner Wald aufblühte“, schilderte der neue Obmann weiter. Viele Bürger wurden so Mitglied im Verein, der sich zu einem wichtigen Ansprechpartner für Schulen, Gemeinden und Bildungsinteressierte etabliert hat.

Arno Klien (l.) dankte als Obmann der sogenannten "Waldfreunde" ab und übergab das Zepter an Willi Müllebner. Klien bleibt aber Ehrenobmann des Vereins. Foto: privat

Viele anerkannte Experten unterstützen den begnadeten Netzwerker in diesen Bemühungen. Eine davon ist Kathi Bürger, Landeskoordinatorin der Koordinationsstelle für Fledermausschutz und -Forschung, die auch bei der Generalversammlung dabei war. Sie berichtete über die erfolgreichen jahrelangen Erhebungen und Aktivitäten in diesem Bereich gemeinsam mit den „Freunden des Hollabrunner Waldes“. Immer wieder konnte der große Artenreichtum in der an den Wald grenzenden Gemeinden bestätigt werden, der dem eines Nationalparks um nichts nachsteht und unseres Schutzes bedarf.

Beim Treffen ließ der dynamische Altobmann viele von den Waldfreunden unter seiner Ägide veranstalteten oder unterstützten Veranstaltungen, Wanderungen, Vorträge und Aktionen Revue passieren.

„In Anerkennung seiner großartigen Arbeit wurde er einstimmig zum Ehrenobmann des Vereines ernannt und in den Beirat des Vorstandes aufgenommen, um seine Erfahrungen, Kontakte und Bekanntheit auch weiter für die Arbeit und Ziele des Vereines nutzen zu können“, ist Müllebner froh, dass Klien dem Verein erhalten bleibt.