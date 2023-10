„eFriends sind frei!“: Stromneutralität wurde gefeiert

„Unsere Vision ist einfach: Wir sammeln Sonnenenergie, teilen und tauschen sie“, erklärte Geschäftsführer Matthias Katt bei der Feier, die auf dem Bio-Ackerfeld von Familie Summerer in Füllersdorf stattfand. Katt fasste die Punkte des eFriends-Manifests zusammen: Alle eFriends können ihre Energiequelle frei und unabhängig wählen. „Wir haben ein Problem mit Energie, sie wird als Waffe genutzt“, spielte er auf den Krieg in der Ukraine an. Die eFriends-Gemeinschaft sei also die „ideale Waffe gegen solche Schurken, die uns erpressen wollen“.

Ein weiterer Punkt: Sonnenenergie sei erneuerbar und CO2-neutral, das sei wichtig, um von den fossilen Ressourcen loszukommen. Woher der Strom bezogen wird, sei bei den eFriends zu 100 Prozent transparent, zudem sei es sicher und nachhaltig. Und: Mit dem Modell der eFriends Energy werden Regionalität und Wertschöpfung gefördert.

„Die eFriends sind frei!“, betonte Katt nach der Präsentation des Manifests. Nachdem es vom eFriends-Team unterzeichnet worden war, wurde symbolisch das berühmte Foto von Leopold Figl mit dem Staatsvertrag auf dem Balkon nachgestellt.

Gemeinde Hardegg kauft Strom von ihren Bürgern

Auf der Bühne fanden sich dann Diskutanten ein, die berichteten, warum sie auf die vernetzte Energie der eFriends setzen. Als Ersten befragte Moderatorin Pia Winkler-Seiser den Hardegger Bürgermeister Fritz Schechtner. Er ist ein Fan davon, den „Strom hin und her zu schicken“ und beobachtet die eFriends Energy GmbH seit ihrem Beginn. In Hardegg wurden die Bürger dazu animiert, PV-Anlagen zu installieren „und wir als Gemeinde kaufen den Strom, den wir für unseren Bildungscampus brauchen“, erklärte der Chef der kleinsten Stadt Österreichs.

Wer selbst keine Möglichkeit hat, eine Photovoltaik-Anlage zu errichten, konnte sich an einer auf den Dächern von gemeindeeigenen Gebäuden beteiligen. „So wissen wir, wo der Strom herkommt und die Wertschöpfung bleibt bei den Bürgern“, nannte Schechtner einen weiteren Vorteil.

Gastgeber Jürgen Summerer ist mit seinem Biobetrieb „Beetwirtschaft“ ebenfalls Teil der eFriends-Gemeinschaft. Die PV-Anlage auf dem Dach seiner Halle wurde mit der Unterstützung der eFriends-Kunden finanziert. „Die Investmentsumme bekommen sie bei uns in Form von Wertgutscheinen für Gemüse zurück“, erklärte Summerer das Modell. Als „Verzinsung“ gibt es den überschüssigen Strom.

Lisa Dyk von der ersten Raabser Walzmühle betreibt ein eigenes Wasserkraftwerk, das 2017 erneuert wurde. 2019 lernte sie die eFriends kennen und wollte Teil davon sein. Montag bis Freitag verbrauche die Mühle den Strom selbst. Der Strom, der von Freitagabend bis Montagfrüh produziert wird, wird mit den eFriends geteilt.

Vinzenz Harbich vom gleichnamigen Biohof im Marchfeld hält Rinder und Schweine und verarbeitet deren Fleisch. „Das Konzept der eFriends spricht mir aus der Seele“, berichtete er. Strom sei früher immer gesichtslos gewesen, das habe sich nun verändert. „Das Modell passt in unser Gesamtkonzept. Mit dem Strom aus der Sonne bewegen wir uns in eine enkeltaugliche Zukunft.“

„So cool, wirklich unabhängig vom Strommarkt zu sein“

Armand Colard ist Geschäftsführer der ESG Plus GmbH, die nachhaltige Lösungen auf dem Finanzmarkt bietet. Er hat sich mit drei eFriends zusammengeschlossen und „jetzt schenken wir uns gegenseitig Strom“. Er selbst habe eine PV-Anlage von 5kWp, könne aber auf die dreifache Menge zugreifen - „und das kostenlos“. „Es ist so cool, dass man wirklich unabhängig vom Strommarkt ist“, sprach er über die Flexibilität der eFriends Energy GmbH, die er sehr schätze.

Als letzter Programmpunkt wurden die „eFriends of the year“ geehrt. Dies sind Produzenten von erneuerbarem Strom, die durch die Community selbst gewählt wurden. Preisträger gab's in den Kategorien Produktionskapazität unter 10kWp, über 10kWp und über 50kWp. Zusätzlich wurde „das größte Spenderherz“ ausgezeichnet. Der Preis in dieser Kategorie wurde durch Angelika Meirhofer von der Hilfsorganisation „Jugend Eine Welt“ überreicht. Dieser und andere Vereine und Menschen erhalten Stromspenden von Privatpersonen.

Für nächstes Jahr rief Matthias Katt den „Hero of the Energiewende 2024“ aus. Damit animierte er die Mitglieder seiner Community, für die eFriends zu werben und neue Mitglieder zu bringen. „Es ist noch viel zu tun, um die Energiewende zu schaffen. Wir sind dabei ein kleines Rädchen“, betonte er.