Der eine ist der 33-jährige Tscheche, der sich an diesem Tag kurz vor Mittag zu dieser Tat in Retz entschloss, nachdem er im Vorfeld auch andere Filialen in Laa an der Thaya ausgekundschaftet hatte. Die andere ist die 48-jährige Bankangestellte, der er wortlos einen vorgefertigten Drohbrief vorlegte, dessen Wortlaut er aus einem Zeitungsbericht über einen Überfall auf eine Bank in Laa abschrieb.

Der Tscheche bedrohte die Angestellte mit einer Pistole. LPD NÖ

„Überfall. Ich habe Dynamit und Waffen. Alles Geld. Schnell. Keinen Alarm.“ Als die Bankkauffrau die bedrohlichen Worte gelesen hatte, blickte sie wieder auf und sah direkt in den Lauf einer (Gas-)Pistole. Völlig schockiert übergab sie dem Täter 43.000 Euro, der die Beute in ein Sackerl stopfte und umgehend floh. Das Drohschreiben ließ er zurück. Was er noch zurückließ war ein schwer traumatisiertes Opfer, das bis heute psychisch mit den Folgen der Tat zu kämpfen hat, was ihr Auftritt als Zeugin unterstrich.

"Nimm das Geld und geh!"

Um Fassung ringend schilderte sie die Tat des 33-Jährigen, der sich vor dem Schöffensenat am Landesgericht Korneuburg „vollständig schuldig“ bekannte. Sie habe nur gedacht: „Nimm das Geld und geh!“ Nachdem dies geschehen war, löste sie den stillen Alarm aus – und brach dann zusammen. Obwohl er von einer weiteren Zeugin bei der Flucht beobachtet wurde, konnte der Mann erst am 29. Juni um 8 Uhr morgens in der Tschechischen Republik festgenommen werden. Zu diesem Zeitpunkt wurde bereits mittels Europäischem Haftbefehl nach dem Tschechen gefahndet.

33-Jähriger geständig Nach Hinweisen: Retzer Bankräuber gefasst

Seine Tat versuchte er mit seiner finanziellen Notlage zu erklären. Er habe durch die Corona-Pandemie nach fünf Jahren seinen Managerjob am Brünner Flughafen verloren; seine Frau, die ebenfalls dort beschäftigt war, auch. Er hatte Schulden von 40.000 Euro und kein Einkommen mehr, habe sich um Jobs bemüht, aber keine gefunden. Diese Suada beendete die vorsitzende Richterin Monika Zbiral mit den Worten: „Es geht um etwas anderes als Ihre Arbeitslosigkeit.“

Einen Teil der Beute verspielte der Täter

Tatsächlich waren es auch nicht nur Dinge des täglichen Bedarfs, die der Mann mit der Beute erwarb, sondern auch ein alter Pkw im Wert von 6.500 Euro, eine Smartwatch und vier Mobiltelefone. Diese konnten von Gerichts wegen sichergestellt werden. Außerdem gab er zu, Teile des Geldes schlicht und ergreifend verspielt zu haben. Staatsanwältin Katharina Schmid-Benner kam in ihrem Schlussplädoyer noch einmal auf das Opfer zurück und sah die Tat, aufgrund ihrer Spätfolgen, „an der Grenze zur schweren Körperverletzung“.

In seiner Urteilsfindung wertete der Schöffensenat diesen Umstand auch als erschwerend. Nicht als mildernd ließ das Gericht ebenso den Umstand der „Notlage“ gelten. „Das wäre das falsche Signal an die Öffentlichkeit“, so die Richterin in der Urteilsbegründung für die fünfeinhalb Jahre Haft wegen schweren Raubes für den 33-Jährigen. Darüber hinaus wurde er zur Schadenswiedergutmachung in der Höhe der 43.000 Euro und zu einem Schmerzensgeld für die 48-Jährige von 5.000 Euro verurteilt.

Der bis vor dem Urteil unbescholtene Mann nahm die ihm zustehenden drei Tage Bedenkzeit in Anspruch.