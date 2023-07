Bundesheer übt Bedrohung aus der Luft im Schmidatal

Weitere Teilnehmer sind Soldaten der FlFlATS und des Fliegerabwehrbataillons 2 aus Zeltweg. Dazu werden auch Hubschrauber und Flächenflugzeuge zur Darstellung einer möglichen Bedrohung eingesetzt, berichtet Oberstleutnant Andreas Ledermann, Sprecher der Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule: „Diese fliegen beispielsweise aus dem Raum Maissau, Ziersdorf, Kirchberg am Wagram oder Hollabrunn an.“

Dekontaminationsübung bei Biogasanlage Ziersdorf

Geflogen wird insbesondere von Dienstag bis Freitag, hauptsächlich bei Tageslicht. Rund 150 Soldaten sowie an die 30 Räderfahrzeuge sind am Boden eingesetzt, um die Abwehr der simulierten Bedrohungen aus der Luft zu üben. „Die Fliegerabwehrtruppe wird in Zukunft wieder eine sehr wichtige Rolle in der umfassenden Landesverteidigung spielen“, betont Ledermann.

Und: Bei der Biogasanlage in Ziersdorf wird in dieser Woche auch eine Dekontamination durch das ABC-Abwehrzentrum aus Korneuburg geübt. Teile des Panzerstabsbataillons 4 vom Truppenübungsplatz Allentsteig unterstützen diese Übung im logistischen Bereich.