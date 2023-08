Zeitpolster in Hollabrunn will sein Betreuerteam aufstocken

Die Helfer von Zeitpolster entlasten pflegende Angehörige, ältere Menschen und stark geforderte Familien in ihrem Alltag. Durch Unterstützung im Haushalt, bei Gartenarbeiten, beim Einkaufen, bei Botengängen, als Begleitung zu Arztterminen, bei der Freizeitgestaltung oder PC-Hilfe tragen sie zu einer verbesserten Lebensqualität bei. Das Besondere am Zeitpolster-Modell ist, dass die geleisteten Stunden für später angespart und bei eigenem Bedarf eingelöst werden können. In Niederösterreich gibt es aktuell schon acht Gruppen, weitere sind im Entstehen. Jene in Hollabrunn ist seit Februar 2023 aktiv.

Immer weniger Zeit für Pflege von Angehörigen ...

Diesen Sommer feiert das Sozialunternehmen Zeitpolster sein fünfjähriges Bestehen und freut sich über die ersten 1.000 Helfer. Es definiert sich als wertvolle Ergänzung zu den bestehenden Betreuungseinrichtungen, da sich über die letzten Jahrzehnte hinweg vieles verändert habe – insbesondere im Bereich der Pflege und Betreuung. Gründe dafür seien im demografischen Wandel zu finden und der Tatsache geschuldet, dass pflegende Angehörige immer weniger Zeit für die Betreuung ihrer Angehörigen aufbringen können.

Laut Berichten langjähriger Zeitpolster-Betreuer ergeben sich oft schöne und persönliche Gespräche mit den Hilfesuchenden, welche meist allein leben und wenig Kontakt nach außen haben. „Durch die vielen kleinen Hilfen können unsere Betreuten länger in ihren Häusern und Wohnungen bleiben“, sprechen sie sich für die Zeitpolster-Idee aus.

Die Altersspannbreite der helfenden Personen liegt zwischen 38 und 75 Jahren mit Schwerpunkt 55+. Der Großteil der Helfenden besteht aus Menschen, die nach ihrer Pensionierung nicht ruhen wollen und noch eine sinnvolle Aufgabe suchen.

Kontaktdaten Team Hollabrunn:Telefon: 0664 8848 7901E-Mail: team.hollabrunn@zeitpolster.com