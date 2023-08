Für Blackout-Vorsorge Rotes Kreuz Ziersdorf tischt zu „Helden“ und Köhlbergern im Park auf

Die noch junge Bezirksstelle Ziersdorf lädt nun am ersten Augustwochenende zu ihrem Fest. Foto: Witzany

B eim Ziersdorfer Rotkreuz-Fest am 5. und 6. August im Park wird es nicht nur Musik von den „Last Heroes“ geben, am Sonntag steht ab 10 Uhr ein Frühschoppen mit den Köhlbergern am Programm.

„Seit vielen Jahren spielen die Last Heroes mit Marc Miner am Samstagabend bei uns. Es freut uns, dass Miner mittlerweile nicht nur CDs herausgebracht hat, sondern auch im Radio zu hören ist“, schildert Bernhard Ehemoser vom Roten Kreuz Ziersdorf. Die Mitglieder und freiwilligen Helfer, am Ende des Festes werden es insgesamt etwa 80 Personen gewesen sein, fiebern der Veranstaltung entgegen. Besonderer Wert wird auf die Kulinarik gelegt. Es wurde sogar ein Griller für 125 Grillhendln für das Fest besorgt. „Bis auf eine einzige Zutat kommt alles aus der Region. Wir beziehen das Fleisch vom Florianihof Walzer in Großmeiseldorf. Es gibt beim Fest zwei vegetarische Speisen und unsere Rotkreuz-Jugend verwöhnt die Gäste mit frischen Waffeln“, informiert Ehemoser. Auch die Seidlbar wird „wiederbelebt“. Der Erlös des Festes wird für die Blackout-Vorsorge verwendet: „Damit wir auch in so einer Situation unseren Betrieb aufrechterhalten können“, betont der stellvertretende Bezirksstellenleiter.