Die Stadtgemeinde Hollabrunn soll einen Beitrag zur Bekämpfung der Klimakrise leisten, finden die Hollabrunner Grünen. Darum haben sie ein „Klimaprogramm“ für die Bezirkshauptstadt ausgearbeitet. „Wir sind überzeugt, dass auch die Gemeindepolitik etwas beitragen kann“, sagt Landtagsabgeordneter Georg Ecker, auch wenn sich die Grünen bewusst seien, dass die „großen Hebel“ auf nationaler und europäischer Ebene liegen.

Zentrale Forderungen des Hollabrunner Klimaprogramms sind ein Ausbau des öffentlichen Verkehrs mit Mobilitätsgarantie besonders für die Katastralgemeinden. „Wenn jemand ohne Führerschein aus Enzersdorf am Sonntagmittag nach Hollabrunn Mittagessen fahren will, kommt er ohne Auto weder hin noch zurück“, führt Gemeinderat Denis Thompson als Beispiel an. Im Kapitel „Mobilität“ fordern die Grünen außerdem, dass sich die Stadtgemeinde verstärkt für einen Ausbau der Nordwestbahnstrecke einsetzen soll. „Hier vermisse ich wirklich den Nachdruck, den es gerade aus der Bezirkshauptstadt bräuchte.“



Photovoltaikanlagen sollen massiv ausgebaut werden

Im Kapitel „Energie“ fordern die Grünen einen massiven Ausbau der Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Dächern. „Es freut mich, wenn unsere Idee der Bürgerbeteiligung nach vielen Jahren endlich aufgegriffen wird“, spricht Gemeinderat Peter Loy ein aktuelles Projekt der Stadtgemeinde an. Es ärgere ihn aber, dass Hollabrunn in dieser Frage nicht schon viel weiter sei.

Ein Umstieg auf 100 Prozent Ökostrom und thermische Sanierung der gemeindeeigenen Gebäude sind weitere Forderungen auf diesem Gebiet. „Davon profitieren auch regionale Firmen“, meint Ecker.

Transportkosten zu sparen und Arbeitsplätze in der Region zu halten sind weitere Punkte im „Klimaprogramm“. Daher soll die Umstellung auf regionale Lieferanten geprüft werden. „Beides ist positiv für den CO2-Haushalt und für die Menschen, die hier leben“, sagt Ecker.



Bepflanzungsoffensive gegen Insektensterben

„Wir fordern zudem eine umfangreiche Bepflanzungsoffensive“, betont Sabine Fasching, Mitglied der Hollabrunner Grünen. Grünflächen und Bäume sollen ebenso wie die „Rabattln“ erhalten bleiben; denn Pflanzen binden CO2 aus der Luft, außerdem werde so dem Insektensterben entgegengewirkt.

Bei allen Beschlüssen im Stadt- oder Gemeinderat soll künftig deren Klimarelevanz berücksichtigt werden. Maßnahmen mit positiver Auswirkung auf die CO2-Bilanz sollen Priorität haben, wenn es nach den Grünen geht. „Mit diesem Programm, das wir dem Gemeinderat vorlegen werden, kann Hollabrunn einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen die Klimakrise leisten und eine Vorbildfunktion für andere Gemeinden einnehmen“, ist Landtagsabgeordneter Ecker überzeugt.