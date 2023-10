Hinterberger vier, Erasim eins: SPÖ hat ihr Weinviertel-Team

Zum Wahlkreis gehören die Bezirke Mistelbach, Korneuburg und Hollabrunn. Neben Erasim wurde auch ihr gesamtes Team mit elf weiteren Kandidaten aus den drei Bezirken bestätigt. Bestgereihter aus dem Bezirk Hollabrunn: Stefan Hinterberger auf Rang vier.

Die Bezirksvorsitzenden von Hollabrunn, Richard Pregler und Stefan Hinterberger, sowie der Bezirksvoritzende von Korneuburg, Martin Peterl, gratulierten der Kollegin aus Mistelbach zur Position als Spitzenkandidatin. Ebenso die Landesfrauenvorsitzende Elvira Schmidt, die als Ehrengast gekommen war und die bisherige Arbeit von Melanie Erasim als Nationalratsabgeordnete hervorhob.

„Für mich ist das ein großer Vertrauensbeweis und ein Auftrag, die vielen wichtigen Themen der Zukunft ungestört von internen Personaldiskussionen in Angriff nehmen zu können und dabei die Weinviertler Sozialdemokratie hinter mir zu wissen“, bedankt sich Erasim für den Auftrag, ihre Arbeit der vergangenen Jahre fortzusetzen und weiter eine starke Stimme des Weinviertels im Parlament zu sein.

Die Hollabrunner Beteiligung am Wahlkreis-Stimmzettel ist insgesamt eher dünn. Zwei junge Genossen sind noch auf hinteren Rängen zu finden: Esma Öztürk aus Ziersdorf auf neun, David Rein aus Hollabrunn auf zwölf. Hinterberger erklärt: „Das liegt an der Anzahl der Mitglieder in den Bezirken. Da wir der kleinste Bezirk sind, haben wir im Vergleich die wenigeren Mitglieder, wobei wir hier in letzter Zeit gut zugelegt haben und uns über enormen Zuwachs von rund 100 neuen Mitgliedern heuer freuen dürfen.“

SPÖ-Stimmzettel des Regionalwahlkreises 3A - Weinviertel: