Hollabrunn bittet Bevölkerung um freundliche Inputs

Um die ursprüngliche Zertifizierung zu bewahren und das UNICEF-Gütezeichen als „Kinderfreundliche Gemeinde“ zu erhalten, ist ein erneuter Prozess notwendig. Inputs aus der Bevölkerung sollen dazu beitragen.

Ab sofort wird der Bestand an familien- und kinderfreundlichen Projekten erhoben. Neue Ideen, Maßnahmen und Projekte zur Steigerung der Familien- und Kinderfreundlichkeit sollen erarbeitet werden. Die besten Vorhaben werden ausgewählt und umgesetzt.

Also: Was würden Sie verändern, um Hollabrunn noch kinder- und familienfreundlicher zu gestalten? Die Gemeinde freut sich über Inputs per E-Mail an familienfreundlich@hollabrunn.gv.at mit dem Betreff: „Meine Ideen“. Vorschläge sollen mit ein paar Sätzen beschrieben werden und fließen anonym in den Prozess ein.

Auditbeauftragte der Gemeinde sind Stadträtin Elisabeth Schüttengruber-Holly und Gemeinderat Thomas Bauer. Der Prozess wird von der NÖ.Regional GmbH unter Einbindung aller Generationen und Fraktionen begleitet. Aus dem vorangegangenen Prozess wurden beispielsweise die Bildungsmesse, die „Lange Nacht der Bildung“ und das Projekt „Barrierefreie Plätze“ umgesetzt.

