In den Gemeinden Hollabrunn, Pulkau, Röschitz, Alberndorf, Heldenberg und Ziersdorf werden unterschiedliche Begegnungsplätze und Räume - wie zum Beispiel ein Calisthenics-Park in Hollabrunn, ein Fun-Court in Ziersdorf oder ein Beachvolleyballplatz in Alberndorf - gefördert. Weitere Areale sollen für eine breite Bevölkerungsschicht attraktiv gestaltet werden, um das Zusammentreffen von verschiedenen Generationen in den Gemeinden zu stärken - beispielsweise beim Spielplatz in Großwetzdorf, in Unterthern sowie in der Gemeinde Röschitz in Klein-Reinprechtsdorf und in Roggendorf.

Die Stadtgemeinde Pulkau hingegen belebt einen Leerstand im Ortskern und gestaltet die Räumlichkeiten des alten Kindergartens am Rathausplatz zu einem Treffpunkt für ältere Bürger aus. Es wird ein Ort, um gemeinsam zu essen, sich handwerklich zu betätigen, zu basteln oder zu spielen.

Dreijährige Unterstützung für Sommer-Genusstour

Darüber hinaus wurde in der Leader-Region Weinviertel-Manhartsberg die finanzielle Unterstützung der "Weinviertler Sommer Genusstour" für drei Jahre genehmigt: Am 8. August werden in diesem Rahmen rund 30 Direktvermarktungsbetriebe im westlichen und östlichen Weinviertel besucht, wo Produkte verkostet werden können.

"Durch die Leader-Unterstützung und die Fortsetzung der Sommer-Genusstour bis 2023 haben Weinviertler Direktvermarktungsbetriebe die Möglichkeit, ihre Produkte, den Betrieb und mancherorts sogar die Anbauflächen der Öffentlichkeit zu präsentieren", berichtet Renate Mihle, Geschäftsführerin der Leader-Region Weinviertel-Manhartsberg, "alle Gäste können hier einen Blick hinter die Kulissen werfen und diverse regionale Produkte verkosten."

www.weinviertel.at/genusstour-sommer