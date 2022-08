Fahndorfer Berg: Im Sommer die Skipiste bergab

Werbung

Wer am Samstag am Fahndorfer Berg vorbeifuhr, der sah, dass der Skiclub Hollabrunn im Einsatz war. Skifahren im Sommer? Nicht ganz, aber zum ersten Mal veranstalteten Obmann Friedrich „Fritz“ Weiss und Co. das „Goaßmobil“-Sommerrennen. Dabei wurde die Skistrecke mit dem „Goaßmobil“, einem großen Trittroller, der nur eine Bremse besitzt, bezwungen

