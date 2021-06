„Von Göllersdorf bis Basel in 20 Minuten“, sagt Jürgen Margetich schmunzelnd über das, was sich in der Corona-Krise für ihn besonders verändert hat. Der Unternehmensberater lebt in Furth und pendelte vor der Pandemie zwischen Korneuburg – wo sein Büro ist –, Wien und der Schweiz, um seine Kunden zu beraten.

Was früher einen Tag dauerte, geht jetzt in Online-Sessions von vier Stunden über die Bühne. „Die Qualität ist besser und effizienter“, sagt der 53-Jährige, dass die Leute präziser bei der Sache seien. Das hilft dem Familienvater besser, Privates und Berufliches miteinander zu vereinen. Dass ihm das gefällt, hört man ihm an, wenn er von seinen beiden jüngeren Töchtern erzählt.

Auch wenn sich für ihn persönlich durch die Krise einiges verbessert hat, blickt Margetich kritisch auf die Zeit. Das tut er nicht nur als Unternehmensberater, sondern auch in seiner Funktion als NÖ Landessprecher der UNOS, dem Wirtschaftsflügel der NEOS. Die Frage, die ihn hier am meisten beschäftigt: „Wo war die Kammer?“ Diese habe an ihren Strukturen nichts verändert.

Margetich will WK endlich digitalisieren

„Ich hätte gerne eine Wirtschaftskammer, die ein lebendiger Kosmos ist, bei der es interessant ist, mitzuarbeiten.“ Dafür wären die UNOS auch bereit, etwas zu tun. „Es heißt dann immer: ,Ja. Danke.‘ und dann ist Ende“, sei das Know-how der Pinken dann nicht weiter gefragt. Was den Further derzeit am meisten stört: Die Wirtschaftskammer habe viel zu hohe Rücklagen. Diese sollen aufgelöst werden, wenn es nach den NEOS geht. Warum? „Viele Betriebe haben jetzt ein Liquiditätsproblem“, weiß Margetich, dass Unternehmer ihre Rücklagen auflösen und kreativ werden mussten, um die die Corona-Maßnahmen zu überstehen. Dasselbe wünsche er sich auch von der Wirtschaftskammer. „Die zu viel bezahlten Beiträge müssen an die Unternehmer zurückgezahlt werden“, fordert der Landessprecher. Obwohl er überzeugt ist, dass „die Kammer nicht darauf ausgerichtet ist, sich zu verändern“, will er mit den UNOS eine Wende einläuten.

Wie verstaubt die Strukturen innerhalb der Wirtschaftskammer selbst seien, macht Margetich an einem Beispiel deutlich: „Alle Wirtschaftsparlamente mussten aufgrund von Corona verschoben werden.“ Digital sollten diese nicht stattfinden. „Man will die Treffen möglichst klein halten“, unterstellt er, dass möglichst wenig Menschen die Chance haben sollen, mitzureden. Dass es auch anders geht, zeigen die UNOS: Seit dem Wahlkampf für die Wirtschaftskammerwahlen 2019 trifft sich ein „kleines, feines Unternehmernetzwerk“ zu einem wöchentlichen Videocall. „Das funktioniert toll“, sagt der Landessprecher. Mit einem Running Gag aus dieser Runde macht Margetich auf ein weiteres Problem aufmerksam: „Hast du Licht oder Internet?“, werde ein Unternehmer aus dem Bezirk Gänserndorf gefragt. Der Breitbandausbau und die Digitalisierung sind das Thema, dem sich die UNOS widmen wollen. Doch bis dahin scheint es noch ein weiter Weg zu sein, denn die Antwort auf die Frage, was das nächste große Ziel sei, auf das die UNOS innerhalb der Kammer hinarbeiten, lautet: „Den Diskurs anzustacheln, die Digitalisierung voranzutreiben.“ Ein Satz mit einem bitteren Beigeschmack, wie Margetich befindet, immerhin schreiben wir das Jahr 2021.

Seine Profession als Unternehmensberater helfe ihm dabei, optimistisch zu bleiben, Missstände gebe es in jedem Unternehmen. „Wofür mach’ ich das?“, sei die Frage, die er sich in solchen Situationen stellt. Im Fall der Wirtschaftskammer bedeute das: Sich positiv nach vorne, hin zur Digitalisierung zu entwickeln; Beiträge leisten und nicht nur verwalten und: das Ende der Pflichtmitgliedschaft und Auflösung der Rücklagen. „Ich hätte gern, dass sich die Unternehmer hinstellen und sagen: Ja, ich fühl’ mich von der Kammer vertreten.“ Diese Vision könne mit viel Zuversicht und Mut erreicht werden, ist Margetich überzeugt.