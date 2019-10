Unter dem Motto „Tracht im Stadl“ fand in Alberndorf ein kleines Oktoberfest für den Fußballsportverein AFC Haugsdorf statt. Viele Gäste erschienen im Dirndl oder in der Krachledernen. Livemusik, Brezel und Bier heizten die Stimmung im Stadl bis spät in die Nacht an.

Obfrau Josefine Glaser-Nemeth, deren Großvater vor 92 Jahren der erste Obmann des AFC war, ist mit dem Fest rundum zufrieden. Bürgermeister Andreas Sedlmayer und Präsident Johann Neumann freuen sich besonders, weil der Fußballclub im Moment auf dem 3. Platz in der Bezirksliga steht.