Bezirk Hollabrunn: „Wir machen einen Seiltanz ohne Netz“

Am kommenden Wochenende startet flächendeckend die neue Fußball-Saison im Unterhaus. Dabei stehen nicht nur die Kicker im Mittelpunkt, sondern auch die vielen Funktionäre, ehrenamtlichen Helfer und Freiwilligen. Wie viel Arbeit mittlerweile auf Letztere zugekommen ist und was alles notwendig ist, um ein Meisterschaftsspiel ordnungsgemäß abzuwickeln, haben wir uns im Detail angesehen – und bei unserem größten und erfolgreichsten Verein, dem SC Retz, und einem etwas Kleineren, dem SV Ziersdorf, vorbeigeschaut.

Für Helmut Bergmann, den Obmann des Retzer „Platzhirsch“, gibt es ein Kernteam von 15 Leuten, das an jedem Spieltag den Großteil der Arbeit schupft; dazu kommen noch Ordner, Ausschenker an der Weinbar und in der Kantine. Mit „Kern“ ist das Kassateam, die Bewirtung, der Einkauf, der Platz- und Zeugwart, Platzsprecher oder Grillmeister gemeint. Ganz zu schweigen von Sektionsleiter Werner Mischling für den administrativen Teil und Obmann-Stellvertreter Franz Weber in Sachen Marketing, Patronanzen und Ehrenankicke. Sie alle sind mit Engagement dabei. Ein Mitgrund für den hohen Wohlfühlfaktor am Sportplatz, der seit Jahren den größten Zuschauerzuspruch in der Region hat.

Nachwuchssorgen plagen auch den „Platzhirsch“

„Bei uns ist für jedes Heimspiel ein anderes Vorstandsmitglied für die Organisation zuständig und das klappt eigentlich ganz gut“, schildert Bergmann, der aber auch einige Personen wie das Ehepaar Pischinger an der Seite hat, die gefühlt rund um die Uhr anpacken. „Wir sind momentan gut aufgestellt, auch wenn es größtenteils dieselben Leute sind. Der Vorteil ist, wir sind ein eingespieltes Team“, meint Bergmann. Dennoch weiß er, dass man sich auch abseits des Platzes bei den Grün-Weißen für Nachwuchs sorgen muss: „Wir werden alle nicht jünger.“

Dass der Aufwand, den die Retzer treiben, in unteren Klassen nicht nötig ist, kann Marcus Stark, Obmann des SV Ziersdorf, nicht bestätigen: „Wir brauchen bzw. haben 25 Leute pro Heimspiel – Platzwart, Ordner, Kantinen- und Küchenpersonal oder unsere VIP-Betreuer. Das ist die Mindestanforderung. Bei Derbys, wie gegen Heldenberg, sind noch mehr nötig.“ Ganz zu schweigen von all den Dingen, die Stark selbst organisiert, Patronanzen, Ehrenankicke und dergleichen. Er sei „unendlich dankbar“ für seine Helfer, deren Zahl sich seit Corona grundsätzlich nicht verändert habe, allerdings sei die Breite ein wenig verloren gegangen.

Ohne Frauen geht in Ziersdorf gar nichts

Stark möchte vor allem seine Damen vor den Vorhang holen, „ohne die ginge es nicht.“ Stellvertretend seien da Doris Kührer, die fast jeden Tag für ihre Ziersdorfer am Telefon hängt, Manuela Maurer oder Gitti Fasching erwähnt. Die hohe Bindung an den Verein sei übrigens nicht ohne seine Nachwuchsmannschaften möglich. „Alle haben den Weg zu uns gefunden, weil ihre Kinder im Nachwuchs gespielt haben. Alleine deshalb verstehe ich nicht, weshalb man nicht darauf setzt.“

Sauer stoßen ihm indes die immer strikteren Vorgaben und Anordnungen des Verbandes auf: „Dort wird nach dem Prinzip Vorschrift ist Vorschrift gehandelt statt auf die Realitäten bei den Vereinen, insbesondere den Kleineren, zu schauen. Wir machen das alle als Hobby, neben dem Beruf, werden aber behandelt, als wenn wir das hauptberuflich machen. Das ist absurd.“

Denn für Stark ist eines klar: „Wir machen einen Seiltanz ohne Netz. Wenn mir eine der Schlüsselpersonen hinhaut, weiß ich nicht, was passiert! Ich kann jeden Spieler leichter ersetzen als einen Helfer oder Funktionär.“