Jetzt liegen die lange ersehnten Pläne auf dem Tisch: Mit knapp 100 geförderten Mietwohnungen, Geschäfts- und Büroflächen samt überdachten Kfz-Stellplätzen wird auf dem 9.000 Quadratmeter großen „Frasl-Areal“ in der Hollabrunner Sparkassegasse 9-13 eine „Living City“ entstehen. Die neuen Parkplätze sollen die Frequenz im Stadtkern steigern, generell seien durch die gute Lage des Bauprojekts alle Wege des täglichen Bedarfs in wenigen Minuten zu Fuß zu erledigen.

Eigentümer des Grundstücks im Zentrum ist die Defelio GmbH, die dieses (wie berichtet) erworben hatte, nachdem EKZ-Planer Reinhold Frasl trotz jahrelanger Ankündigung kein Projekt auf den Weg gebracht hatte. Sie ermöglicht, dass die Niederösterreichische Friedenswerk Ges.m.b.H. dort gefördert vermietbare Wohn- & Büro- bzw. Geschäftsflächen im Baurecht errichten kann.

"Motor für die Entwicklung unserer Stadt"

„Für uns als wirtschaftliches Zentrum des westlichen Weinviertels wird dieses Projekt Motor für die weitere Entwicklung unserer Stadt sein. Die Fußgängerzone wird damit eine kräftige Belebung erfahren, von der auch alle anderen Objekte profitieren werden“, ist Stadtchef Alfred Babinsky überzeugt. Durch die zentrale Lage kommen die künftigen Bewohner in den Genuss kurzer Wege.

„Wir richten uns hier nach dem Flächenbedarf der Wirtschaft. So wollen wir dazu beitragen, das Konzept einer Living City – also einer lebendigen Stadt im historischen Zentrum von Hollabrunn – nachhaltig zu sichern“, spricht Baumeister Christoph Scharinger von der NÖ Friedenswerk Ges.m.b.H. darüber, dass entweder einheitlich große Geschäfts- und Lagerflächen von rund 2.500 Quadratmetern oder viele kleine Büro-, Shop- oder Gastroflächen ab 50 Quadratmeter aufwärts entstehen können.

Geschäftsflächen können noch angepasst werden

Da sich das Projekt gerade in der Entwicklung befindet, können die Geschäftsflächen noch auf den Bedarf der einzelnen Betreiber maßgeschneidert werden. Besonderes „Zuckerl“: Weil das geplante Bauprojekt alle Kriterien der Orts- und Stadtkernbelebung nach dem neuen niederösterreichischen Wohnbaufördermodell erfüllt, werden vom Land NÖ nicht nur alle Wohnungen, sondern auch alle Büro- und Geschäftslokale bis zu einer Fläche von 130 Quadratmetern gefördert.

Das gilt auch, wenn insgesamt größere Flächen angemietet werden. Interessenten können sich bei der NÖ Friedenswerk Ges.m.b.H. oder im Rathaus Hollabrunn bewerben.

Die Ausarbeitung der nächsten Planungsphase für das „Living City“-Projekt in Hollabrunn wird in enger Zusammenarbeit zwischen dem Bauträger und der Stadtgemeinde Hollabrunn bis Mitte Jänner 2020 erfolgen. Bis Oktober 2020 sollte es gelingen, das baubehördliche Genehmigungsverfahren komplett abzuschließen, damit in der Fördersitzung des Landes NÖ im Herbst 2020 über eine Zusage für die Zuteilung von Wohnbaufördermittel entschieden werden kann. Baubeginn soll im Frühjahr 2021 sein.