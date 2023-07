Schmankerln aus der böhmischen und ungarischen Polit-Küche

Finanzamtschef Anton Trauner und Nationalparkdirektor Christian Übl stellten die beiden Diskutanten vor: den früheren Botschafter in Prag, Ferdinand Trauttmansdorff aus Kleinriedenthal, und den ORF-Auslandskorrespondenten Ernst Gelegs, der in Haugsdorf seine Heimat gefunden hat.

Bei den gegenseitigen Interviews vertauschten der Diplomat und der ORF-Mann die Rollen. So war unter anderem zu erfahren, dass der frühere tschechische Kanzler Karel Schwarzenberg ein Cousin von Trauttmansdorff ist.

Beim Begräbnis des ehemaligen tschechischen Staatspräsidenten Václav Havel (von 1989 bis 1992 letzter Staatspräsidenten der Tschechoslowakei und von 1993 bis 2003 erster Präsident der Tschechischen Republik) am 23. Dezember 2011 kam es zu einem Vorfall in der österreichischen Botschaft in Prag, der Trauttmansdorff immer in Erinnerung bleiben wird: „Es war ein sehr kalter Dezembertag, die österreichischen Trauergäste legten in der Residenz ihre Mäntel ab. Vor der Abfahrt zur Prager Burg war mein Wintermantel weg. Ich ging zurück und suchte einen Ersatzmantel. Als ich zum Ausgang zurückkehrte, war die Delegation mit Bundespräsident Thomas Klestil weg. Doch der Wagenkonvoi kehrte zurück und holte mich ab. Durch den Vorfall waren wir die letzte ausländische Delegation, die beim Staatsbegräbnis eintraf.“

Schriftsteller hatte den falschen Mantel an ...

Sehr emotional wurde es, als der Sarg auf den großen Platz am Hradschin getragen wurde. Es war still und dann raschelten alle Begräbnisteilnehmer mit ihrem Schlüsselbund. Ein Symbol des Widerstandes gegen das frühere KP-Regime. „Meinen Mantel trug irrtümlich der tschechisch-österreichische Schriftsteller Pavel Kohout (94). Er war ihm viel zu lang und nach dem Begräbnis kehrte der Mantel wieder zu mir zurück“, erzählte Trauttmansdorff.

Natürlich wurde auch die Frage der schwierigen Beziehungen zwischen Österreich und Tschechien erörtert. Da gab es etwa das Problem mit dem grenznahen Atomkraftwerk in Temelín und die leidige Frage der Beneš-Dekrete. „Wegen Temelín bezeichnete der tschechische Außenminister Schwarzenberg die Österreicher als Idioten. Über Drängen der damaligen Außenministerin Ursula Plassnik entschuldigte er sich bei einer Pressekonferenz für seine Äußerung.“

Durch die Landeshauptleute Pröll, Pühringer und Häupl habe sich die Situation entspannt, so der frühere Botschafter. Auf die Frage, warum es mit Ungarn weniger Probleme gab, meinte er: „Das liegt an den starken Ressentiments in der Zeit vor und nach dem Zweiten Weltkrieg und natürlich am Eisernen Vorhang.“ In diesem Zusammenhang verwiesen die Diskutanten auf das schwer erhältliche Buch von Alfred Payrleitner mit dem Titel „Österreicher und Tschechen“ aus dem Jahre 1990.

Powidltascherln und sehr viel Schnaps ...

Dann erzählte Trauttmansdorff von den langen Gesprächen mit dem tschechischen Präsidenten Miloš Zeman, von 8. März 2013 bis 8. März 2023 im Amt. „Er war ein interessanter Gesprächspartner und es war spannend, mit ihm zu reden. Es floss dabei auch immer sehr viel Schnaps.“ Sein Lieblingsgericht in Prag waren übrigens die berühmten Mehlspeisen wie Powidltascherln.

Gelegs erzählte vom letzten Interview mit Václav Havel, welches ein ausländischer Sender führen durfte. Er ist auch stolz auf seine böhmische Großmutter, die immer das beste Svíčková, ein Rindsbraten mit einer fantastischen Soße und böhmischen Semmelknödeln, zubereitete. Der Journalist erwähnte auch die „samtene Scheidung“ im Jahre 1993/94 zwischen Tschechien und der Slowakei. Über die enge wirtschaftliche Verbindung zwischen Deutschland und Ungarn meinte der Osteuropa-Experte abschließend: „Wenn Deutschland hustet, liegt Ungarn auf der Intensivstation.“

Nach einer Pause konnten die mehr als 150 vergnügten Besucher noch Fragen an die beiden „Hauptdarsteller“ richten.