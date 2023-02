G'schichten entlang des Themenwegs am Göllersbach

Das Wetter war frostig, aber sonnig und passte so perfekt zur „WaldWinterWanderung“, zu der die Freunde des Hollabrunner Waldes am Sonntag (5.2.) eingeladen hatten.

Ausgangspunkt war das Dorfhaus Breitenwaida, um den Themenweg am Göllersbach zu erkunden. Dieser wurde in launiger Manier von Obmann Arno Klien erklärt, der die Gruppe von etwa 60 Wanderern anführte und in der Wintersonne zum Waldlehrpfad führte. Dort übernahm Josef Wiesböck und startete seine sachkundige Führung. „Er wusste so manches G’schichterl über diesen interessanten Waldlehrpfad“, erzählt Klien.

Nach der lehrreichen Wanderung freuten sich die Teilnehmer bereits auf die Rückkehr ins warme Dorfhaus von Breitenwaida, wo Dorfvereins-Obmann Peter Tauschitz und sein Team Speis und Trank vorbereitet hatten.

Arno Klien (l.), Obmann der Freunde des Hollabrunner Waldes, und Peter Tauschitz, Obmann des Dorferneuerungsvereins Breitenwaida, organisierten gemeinsam die diesjährige "WaldWinterWanderung". Foto: Robert Wild

