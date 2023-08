Hübsches Bankler zum Verweilen: „Die Idee kam nachts!“

„Viele Leute, die vorbei kommen, machen Fotos von unserer Bank“, verrät Johann Hatsy im Gespräch mit der NÖN. Der Tischlermeister „in Unruhe“ hat das Schmuckstück geschaffen. Und Renate Murhamer aus Ravelsbach hat für die perfekte Bemalung gesorgt. „Servus, Grias Di und Hallo!“ ist auf der Bank zu lesen, dazu ein Weinviertler in Tracht und ein Mädel im Dirndl. Immer wieder finden auch die Hochzeiter aus der benachbarten „Schmiede am Ravelsbach“ zum Bankerl, um hier Fotos zu machen.

Die Idee zum Herstellen einer Bank vor dem Haus hatte Johann Hatsy nachts. „Da ist mir die Idee gekommen.“ Umgesetzt wurde dann alles in Zusammenarbeit mit Renate Murhamer. Die frühere Gemeindebedienstete hat schon in der Vergangenheit immer wieder Holzfiguren bemalt, die von Meister Hatsy restauriert wurden. Vor allem an Figuren aus dem kirchlichen Bereich wurde gearbeitet.

Ausruhen werden sich Renate Murhamer und Johann Hatsy auf ihrem Bankerl aber wohl kaum. Bleibt abzuwarten, welche Projekte die beiden engagierten Gemeindebürger der Marktgemeinde Ravelsbach in den nächsten Jahren noch umsetzen werden.