Gala im Schloss Schrattenthal zu „Klängen aus Mähren“

Wenn beide Partner beruflich erfolgreich sind, hat das meist zur Folge, dass die gemeinsame Zeit knapp und kostbar wird. Diese dann mit einem romantischen Abend zu verbringen, liegt da nahe. Das dachten sich vielleicht auch Adam Plachetka und Kateřina Kněžíková, beide international erfolgreiche Sänger, als sie im Rahmen des Festival Retz einem gemeinsamen Liederabend auf Schloss Schrattenthal zustimmten. Das Galakonzert am 21. Juli um 19.30 Uhr bestreiten sie mit „Klängen aus Mähren“ und Werken von Antonín Dvořák und Leoš Janáček.

Seit vielen Jahren ist Adam Plachetka in zentralen Partien auf der Bühne der Wiener Staatsoper zu erleben; darüber hinaus an ersten Häusern, wie der Metropolitan Opera New York, der Mailänder Scala, den Salzburger Festspielen oder im Festspielhaus Baden Baden. Seine Ehefrau Kateřina Kněžíková feierte unlängst beim renommierten Glyndebourne Opera Festival einen strahlenden Erfolg in der Titelrolle von Leoš Janáceks Oper «Kátja Kabanová».

„Opernfans beschert das Galakonzert am 21. Juli auf Schloss Schrattenthal mit Weltstar einen wahren Ohrenschmaus“, verspricht die Ankündigung des Festival Retz.

Weiteres Programm:

Am Freitag, 22. Juli, folgt ab 22 Uhr im Kulturhaus Schüttkasten in Retz die literarisch-musikalische Nocturne „360° Hugo Wolf“ mit Daniel Johannsen und Andreas Fröschl; am Samstag, 23. Juli, findet ab 11 Uhr bei freiem Eintritt bei der Thayabrücke Hardegg das „Konzert auf der Thayabrücke“ mit Pavel Shalmann und Boki Radenkovic statt.

Am Sonntag, 24. Juli, steht ab 11 Uhr im Kulturhaus Schüttkasten die literarisch-musikalische Matinee „Arte e scienza“ mit Agnes Wolf, Alexander Löffler und Kompositionen von Johann Sebastian Bach und Wolfgang Amadeus Mozart auf dem Programm.

Infos & Tickets: 02942/2223-52, office@festivalretz.at und www.festivalretz.at

