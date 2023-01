Ein Glas Sekt für die Kunst in Hollabrunn

Werbung

Am Sonntag, 15. Jänner, frönt die Hollabrunner Galerie grenzART in ihren Räumlichkeiten in der Sparkassegasse einer schönen Tradition. Um 11 Uhr bittet das Team um Obfrau Patrizia Mantler-Stockinger zum Neujahrsempfang.

„Unsere Tradition, Rückblick und Vorschau zu halten, setzen wir auch 2023 mit einem Sektbrunch fort und laden Förderer, Galeriemitglieder und alle Freunde der Galerie herzlich ein.“

Im Rahmen des Neujahrsempfangs wird das Jahresprogramm präsentiert, das stolze sieben Ausstellungen für das kommende Jahr ausweist. Den Anfang machen Christine Krapfenbauer-Cermak und Barbara Fuchs ab 20. Jänner mit Grafiken, Acrylbildern und Drahtobjekten zum Thema Natur und deren Formensprache unter dem klingenden Titel „Biophilia / Bibliophilia“; zu sehen bis zum 19. Februar zu den üblichen Öffnungszeiten: freitags von 15 bis 18 Uhr und an Wochenenden von 10 bis 12 Uhr.

Wer selbst künstlerische Ambitionen verspürt, kann sich noch bis 26. Jänner via E-Mail an office@grenzart.org zum Kurs „Der kurze Weg zum Aquarell I“ mit Jadranka Protić anmelden. An vier Donnerstagen im Februar und März kann man vom Aufbau eines Bildes über Materialkunde bis hin zu Farbenlehre und Bildkomposition so einiges lernen.

„Ziel des Kurses ist es, dass man selbstständig weiterarbeiten kann“, verkündet die Kursleiterin.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.