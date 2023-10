„Ideale Kombination“ unter einem Dach: Kunst und Genuss

In Pulkau in der Rathausgasse 6 im ersten Stock eröffnete die Galerie „Merkima“ ihre Pforten. Bei der Eröffnungsfeier begrüßten die beiden Galeristen Doris Hauser und Jürgen Engelmayr viele Gäste. Neben den ausstellenden Künstlern war Bürgermeister Leo Ramharter mit dabei.

Der Stadtchef betonte in seiner Ansprache, dass die Stadt Pulkau seit jeher für Kultur und Kunst gestanden ist und dieser Tradition immer noch nachkommt: „Jahrhundertalte Gebäude bestimmen das Aussehen der beiden historischen Plätze und zwei bedeutende Kirchen prägen das Stadtbild. Zahlreiche Künstler haben sich in den vergangenen Jahren bei uns angesiedelt. Maler, Schriftsteller und Schauspieler genossen und genießen noch immer das Stadtflair und die Natur rundum.“ Natürlich würden auch gestandene Stadtbewohner die Kulturarbeit mit ihren Werken und Veranstaltungen prägen, wie zum Beispiel der Künstler Kurt Schneider.

Bürgermeister ist froh, dass Café in Rathausgasse übernommen wird

Kritisch merkte er an: „Natürlich hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten viel in den kleinen Gemeinden verändert.“ Dabei denkt er daran, dass Post, Gendarmerieposten, Banken, Gasthäuser und Geschäfte in den Orten geschlossen wurden. Aber: „Was geblieben ist, sind die Menschen, die die Stadt Pulkau gemeinsam mit den Gemeindeverantwortlichen weiterentwickeln.“

So passiert es nun wieder: Nach rund 25 Jahren wird die Café-Konditorei der Eggenburger Bäckerfamilie Bucher in der Rathausgasse 6 geschlossen. Dennoch geht das Café für die Stadt nicht verloren. Durch das Engagement der neuen Hausbesitzerin Doris Hauser wird mit dem neuen Pächter, die Bäckerei Angenbauer aus Guntersdorf, das Caféhaus weitergeführt. „So kommt es zu einer idealen Kombination von Genuss und Kunst in einem Haus. Ich denke, dass diese Idee eine Win-Win-Situation darstellt und für beide Betreiber, sowohl Galerie und Café, zu einer Erfolgsgesichte werden kann“, ist der Bürgermeister überzeugt.

Die angesprochene Galeristin Doris Hauser freut sich, dass alle an einem Strang ziehen. „Wir haben im Juni einen Verein angemeldet und als erstes die Galerie geschaffen. Der Bürgermeister hat uns mit offenen Armen aufgenommen.“ Sie dankte den drei Frauen und drei Männern, die ihre Kunstwerke in den insgesamt sechs Räumen präsentieren - und Gerald Etzler, der die musikalische Kunst bei der Eröffnung beisteuerte. Als nächstes Projekt soll ein Skulpturenpark entstehen.