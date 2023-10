Ausstellung „Wohin wir gehen“ in Wullersdorf

Die Ausstellung „Wohin wir gehen“ umfasst Aquarelle und Acrylbilder von Gisela Steiger-Semerad, Fotografien sowie eine Klanginstallation Andreas Semerad, eine Klanginstallation von Andreas Semerad. Zusätzlich gibt es am Samstag (21. Oktober) ab 17 Uhr Live-Musik mit dem Trio „timeout“. Dieses besteht aus Lisa Hochstöger, Sandra Scheibböck und Maurice Steiger.

„Wohin wir gehen“ ist mehr als eine bloße Präsentation von Kunstwerken, wie die Künstler sagen. Sie reflektiert über die Herausforderungen, denen die Welt gegenübersteht. „In einer Zeit, in der globale Krisen wie die Corona-Pandemie, Kriege, Inflation und der Klimawandel unsere Gesellschaften erschüttern, stellen wir die Frage: In welche Richtung bewegen wir uns?“, berichtet Semerad.

Die Werke von Gisela Steiger-Semerad zeigen Darstellungen von Menschen, die verloren in der Landschaft stehen und in eine ungewisse Zukunft blicken. Ihre Kunstwerke sind gleichzeitig voller Licht und Stimmung, was die Gefühle und Gedanken der Protagonisten auf subtile Weise einfängt. Trotz der scheinbaren Unsicherheit in ihren Bildern finden die Betrachter auch Anzeichen von Optimismus, die zum Nachdenken anregen.

Andreas Semerad präsentiert die Klanginstallation „The Last Birdsong“, die die Zuhörer mit seltsamen Naturklängen konfrontiert.

Beide Künstler haben an der Universität für angewandte Kunst studiert und sich dort kennengelernt. Andreas Semerad ist Obmann des Kunst- und Kulturvereins Wullersdorf und Gisela Steiger-Semerad unterrichtet Kunst und Gestaltung am Bundesgymnasium in Hollabrunn. Ihre Expertise und Leidenschaft für die Kunst spiegeln sich in dieser Ausstellung wider.