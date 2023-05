Alles rund um den Garten im Radlbrunner Brandlhof

Ehrengäste wie Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll, Aufsichtsratsvorsitzender der Kultur.Region.Niederösterreich, Bürgermeister Hermann Fischer, Pfarrer Pater Edmund Tanzer oder Senioren-Bezirksobfrau Marianne Lembacher waren ebenso neugierig darauf, was hier geboten wurde. Sehr zur Freude von Manuela Göll und Harald Froschauer, Geschäftsführer der Volkskultur Niederösterreich.

Neben Jungpflanzen und Kräutern vom Bio-Bauernhof Lerchenhof in Straß, Blumen vom Emilienhof in Gföhl sowie Pflanzenvielfalt vom Bio-Bäärenhof aus Kamp bei Grafenegg waren die Lieblingsblumen aus dem Garten von Gottfried Farasin aus Radlbrunn im Angebot. Unglaublich viele Erdäpfelraritäten vom Biohof Loidolt in Waidhofen an der Thaya, botanische Illustrationen von Barbara Schoberberger aus Purgstall, Scherenschnitte zum Thema Garten von Michaela Loidolt aus Zellerndorf sowie Garten- und Gebrauchskeramik von Adele Moser-Fürst aus Krems-Rehberg und von Elisabeth Minichbauer aus Stockerau konnte man bestaunen und kaufen.

Blumenpaten, Kinderprogramm, Kulinarik und Musik

Die Österreichische Nationalbibliothek lud überdies ein, Blumen-Patenschaften zu übernehmen, und Gerald Lindner von der Trockensteinmauerschule Tulln zeigte die Technik des Trockensteinmauerns vor. Aus Michelbach war die Waldköhlerei Hochecker mit ihrer Qualitäts-Holz-Kohle mit dabei. Für die kleinsten Besucher wurde ein abwechslungsreiches Kinderprogramm geboten: Sie wurden spielerisch ans Handwerk herangeführt – beim Ansäen von Kresse, Bemalen von Holzblumen und bei den ersten Versuchen, eine Trockensteinmauer zu bauen.

Für die kulinarische Verpflegung sorgten neben dem Team im Brandlhof die Genussgrillerin Jenny Gruber, das Torteneck der Familie Pfingstl aus Ziersdorf, der Kas-Mau Andreas Stiegler aus Aigen bei Raabs an der Thaya und der Weinbauverein Radlbrunn. Die Radlbrunner Blechbläser gestalteten den Vormittag musikalisch und am Nachmittag brachte das Ensemble H3, das im Juni auch beim 28. NÖ Volksmusikfestival aufhOHRchen in Hollabrunn gastieren wird, Stimmung in die altehrwürdigen Mauern.

