Die Liste Scharinger setzt ihre Aktion für Hollabrunner Gastronomen mit zehn weiteren 10-Euro-Gutscheinen fort, die diesmal für den Weinviertler Heurigen am Mitterweg 9 gedacht sind, der von Donnerstag bis Sonntag, jeweils ab 16 Uhr, geöffnet ist. „Wir möchten damit ein Zeichen setzen, dass schnelle Unterstützung für die Wirtschaft in unserer Gemeinde auch mit einfachen Mitteln möglich ist“, sagt Gemeinderätin Daniela Lichtenecker.

Wer mitmachen und zum Heurigen will, schreibt bis 26. Juli ein E-Mail an redaktion.hollabrunn@noen.at (Betreff: NÖN-Gewinnspiel). Name und Adresse nicht vergessen. Die Gewinner werden am 27. Juli verständigt.