Mit der heurigen Jubiläumsshow zum 30-jährigen Bestehen des Circus Pikard gibt der einzige niederösterreichische Zirkus so richtig Gas und macht vom 4. bis 6. Oktober in Hollabrunn Station.

Der Circus Pikard ist der am längsten in Österreich reisende Zirkus. Das diesjährige Programm ist eine Hommage an den 2004 verstorbenen Gründer Ernö Schneller. „Die Anfangsjahre des Circus Pikard werden in den Darbietungen aufgegriffen und finden in Musik und Kostümen ihren Widerhall. So trete ich beispielsweise in einem Kostüm auf, das einem Outfit meines Vaters aus den 1970er-Jahren nachempfunden ist“, erzählt Zirkusdirektor Alexander Schneller.

Von Piratenabenteuern bis Märchenwald

Auch die Bühnenbilder sind heuer wieder einmal etwas ganz Besonderes: In der Manege tummeln sich dieses Jahr unter anderem Piraten in der Karibik und die Taubenfee lädt die Zuschauer in ihren Märchenwald ein.

Dabei sind die Darbietungen ein gekonnter Mix aus Tradition und Moderne: „Bei uns im Circus Pikard werden traditionelle Nummern wie Tierdressuren und klassische Artistik immer mit moderner Musik und oftmals auch wunderbarem Live-Gesang kombiniert. Die fließenden Übergänge zwischen den Darbietungen lassen die Zeit im Zirkuszelt wie im Flug vergehen“, freut sich Schneller auf die diesjährige Show.

Mehr Artisten denn je

30 erfolgreiche Jahre muss man einfach feiern – und so finden sich heuer so viele Künstler im Programm wie noch nie: 13 Artisten, darunter drei Kinder. Romana Schneller beispielsweise zeigt ihre Kunst als Antipodistin (sie jongliert mit den Füßen), zudem ist sie für die sensationellen Kostüme verantwortlich.

Zirkusdirektor Alexander Schneller und Eddy Carello faszinieren mit erstaunlichen Jonglagen. Josy Caselly und Gloria Guti, mit zwölf Jahren Österreichs jüngste Tuchakrobatin, begeistern mit ihren Luftdarbietungen. Maria Gschwandtner verblüfft als Kontorsionistin („Schlangenmensch“) mit ihrer Beweglichkeit. Ebenfalls mit dabei und zum ersten Mal in Österreich zu sehen ist Elizabeth Axt, die im Kopfstand am Trapez beeindruckt.

Verantwortung für Tier und Umwelt

Natürlich sind auch die tierischen Stars wieder in der Manege anzutreffen: Zirkusponys, Hunde und Tauben zeigen, was sie gelernt haben. Selbstverständlich werden sie regelmäßig tierärztlich untersucht und gehören genauso zur Zirkusfamilie wie die menschlichen Stars der Manege.

Auch für die Umwelt übernimmt der Circus Pikard Verantwortung: „Wir haben zum Beispiel heuer besonders darauf geachtet, dass wir bei unserer Tournee so kurze Fahrtstrecken wie möglich von einem Veranstaltungsort zum nächsten haben, das heißt, wir fahren nicht einfach kreuz und quer durch Niederösterreich. Wir sind sicher, dass unser Publikum unser Engagement für die Umwelt ebenfalls zu schätzen weiß“, so der Zirkusdirektor.

Tickets und weitere Infos: www.zirkus.at. In eurer nächsten Hollabrunner NÖN gibt es außerdem ein Gewinnspiel für den Circus Pikard.

Termine in Hollabrunn: am 4. und 5. Oktober um 16 Uhr, am 6. Oktober auch um 10.30 Uhr; Aumühlgasse vis-à-vis Heim „Sonnendach“