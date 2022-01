Guntersdorf: Lieder zum Lachen, Heulen und Mitsingen

In Zeiten, in denen sich permanent die Dinge verändern, gibt es auch erfreuliche Sicherheiten. „Jimmy Schlager macht in seinem neuen Programm das, was er schon immer macht: sich wundern und darüber erzählen“, heißt es in der Ankündigung von „Leberkaas Hawaii“.

Dieser Spaß des „in Würde Gereiften“ eröffnet am 15. Jänner um 20 Uhr ein Kabarett-Terzett im Guntersdorfer tww. Schlager nimmt sein Publikum im Theater im Stadl mit auf einen Streifzug durch die wilden Zeiten überlebter Katastrophen und Peinlichkeiten.

Jimmy Schlager wundert sich und spricht darüber

Im bewährten Wechselspiel des Entertainers von Geschichten und Liedern werden die oft „allzu unmenschlichen Menschlichkeiten“ diverser Zeitgenossen genüsslich aufbereitet. Trauerspiele werden in dem Programm zur Komödie und unvereinbar Gegensätzliches wird zum Genuss, wie etwa Leberkäse und Ananas. „Kosten Sie ruhig – es wird munden!“ Also, Jimmy Schlager macht in seinem neuen Programm das, was er schon immer macht: sich wundern und darüber erzählen.

Zeitreise durch die Musikgeschichte

Am 22. Jänner um 20 Uhr kann das tww-Publikum ins „Grand Hotel Supancic“ einchecken. Mit Kabarettist Mike Supancic können die Zuschauer auf einer Zeitreise durch die Musikgeschichte im Schatten Coronas von Walter von der Vogelweide über Arnold Schönberg bis hin zu Wellerman surfen. „Buchen auch Sie rechtzeitig Ihren Aufenthalt“, empfiehlt der etablierte Kabarett-Star.

Ein "Wiener-Original" mit seiner Klampfen

Das Triple-Gastspiel komplettiert Franz Joseph Machatschek am 28. Jänner um 20 Uhr. Ein geläufiges Gerücht besagt, „wer ihn noch nicht kennt, ist zu beneiden – er darf ihn noch entdecken". „Der Machatschek ist ein bankrotter Maurer aus Wien-Simmering und nebenbei ein Wiener Original, der sich mit seiner Klampfen einen neuen Weg ins Musikkabarett gebahnt hat“, so der 48-jährige Liedermacher über sich selbst.

Mittlerweile wird er, im tww begleitet von seinem Kompagnon und Akkordeonist Franz Löchinger, mit Helden des Genres, wie Qualtinger, Kreisler und Hirsch verglichen, dabei sagt er bescheiden: „Ich moch wos i kann.“

Der Spaß wird aus dem Schrank geholt

Das Team des tww gibt sich ungebrochen optimistisch: „Hochverehrtes Publikum, willkommen im Jahre 2022, dem Jahr, in dem alles besser wird. Unter anderem mit einem kabarettistischen Vormärz, der den Spaß aus dem Schrank in den Stadl holt und Sie unbeschreiblich fröhlich machen wird.“ Mit Maskenpflicht und der Einhaltung der 2G-Regel steht dem Schmäh, Charme, Wortwitz und den Liedern zum Lachen, Heulen und Mitsingen nichts mehr im Wege; ohne Corona-Gewähr.

Kartenbüro & Information: