Ins Weiße Rössel, zu Don Quijote & den „Oscars“ - bevor der Zug kommt

Noch vier Gastspiele bis im tww in Guntersdorf ein ganz besonderer Zug Halt macht: der Orient-Express. Dort wird dann ab 7. Oktober nach der berühmten Vorlage Agatha Christies gemordet. Bevor es aber zum Äußersten kommt, regiert noch die Unterhaltung im Gastspiel-Programm des Theaters. Zum Beispiel kommt das „Weiße Rössl“ am 20. August um 18 Uhr in den Hof des Theaters Westliches Weinviertel.

In der lustigen Zwei-Personen-Fassung, in der Christine und Camillo dell’Antonio jeweils in mehrere Rollen schlüpfen, werden alle Schlager dieses unsterblichen Klassikers zu hören sein. So das Versprechen der beiden Künstler - rasante Kostümwechsel garantiert. „Wia warads, gawads mea Don und Doña Quijotes auf dera Wöd?” Diese Frage stellt sich Frau Franzi in ihrem Kabarett „Don Quijote – oh mein Gott“, mit dem sie am 26. August um 19.30 Uhr den Theaterhof bespielt.

Mit Wischmopp, Windrädchen und Küchenmesser gibt Frau Franzi die Doña Quijote, die gegen Windmühlen und andere Missverständnisse kämpft. Foto: frau franzi

Es ist eine Geschichte von Wahrheit und Wirklichkeit, von „Windmüün und Wüümeis“, resümiert die Frau Franzi die unglaubliche Geschichte des Don Quijote und seines Schöpfers, Miguel de Cervantes. Ein Stück in bewährter Machart: „fein, satirisch, gründlich recherchiert, humorvoll, mit Objekten und immer bissl anders.“ „… and the Oscar goes to ...“, heißt es dann nicht wegen der Frau Franzi, sondern im Programm der Gruppe „Tres bois“.

„Wir spannen den Bogen rund um die ganze Welt und auch noch ein Stückchen weiter“, so die sechs Mitglieder von „Tres bois“: Andreas Wolf, Thomas Kurz, Petra Schweinberger, Sophie Kurecka, Stefan Schlager und Thomas Rothmaier. Foto: Hannah Wolf

Gleich zwei Mal, am 2. September um 19.30 Uhr und am Tag darauf um 18 Uhr, gibt es 27 Songs aus insgesamt 26 Filmen, die mit 20 Oscars prämiert und 24-mal nominiert wurden. „Wir haben es ja auch nicht so mit dem roten Teppich, wir schätzen mehr den roten Vorhang“, so die sechs Mitglieder übereinstimmend. Das haben sie mit dem Machatschek gemeinsam, der ist auch nicht so ein Fan von roten Teppichen und „für manche einfach zu schräg um wahr zu sein.“

Geschichten mit Liedern zu verweben, zu verbinden, daraus machte der Machatschek eine eigene Kunstform: die „Original Wiener Liederatur“. Foto: Mario Lang

Am 9. September um 19.30 Uhr kommt mit dem Machatschek auch noch einmal kurz der „Sommer in Wien“ ins tww. Der Titel ist dem Film entlehnt, für den er 2014/15 die Filmmusik textete und komponierte. Der Liedermacher und Musikkabarettist gastiert mit nichts weniger als einer „Dokumödie der Sonderklasse“. Das beinhaltet Wiener Lieder und Geschichten, frei nach dem Motto: „Seidl trifft Qualtinger auf der Donauinsel.“