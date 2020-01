Am 14. und 15. Jänner, Dienstag und Mittwoch, findet in der Sporthalle sowie im Stadtsaal die zweite Hollabrunner Job- und Bildungsmesse statt. Auf die Besucher warten interessante Beiträge und Vorträge rund um Bildung, Job und Lehre. Der zweite Messetag wird unter dem Motto „Inklusion“ stehen.

Bürgermeister Alfred Babinsky wird die Messe am Dienstagvormittag, 9.30 Uhr, eröffnen. Danach referiert Ali Mahlodji, Gründer der Internet-Plattform whatchado und EU-Jugendbotschafter – am Vormittag für Jugendliche, am Abend für Erwachsene.

Am Mittwochvormittag, 10 Uhr, erfolgt die Präsentation von Erfolgsgeschichten gelungener beruflicher Orientierung mit Naqibullah Amini (HTL Hollabrunn) und der selbständigen Naturfrisörin Daniela Nebenführ. Im Anschluss gibt es eine Podiumsdiskussion zum Thema „Welche Bildung braucht die (inklusive) Wirtschaft?“ mit Caritas-Geschäftsführer Klaus Schwertner, Behindertenanwalt Hansjörg Hofer, Bildungsmanagerin Brigitte Ribisch, Wirtschaftskammer-Bildungsbereichsleiter Stefan Gratzl und Unternehmerin Daniela Nebenführ.

Am Nachmittag werden Förderungsmöglichkeiten für Betriebe vorgestellt und es besteht die Gelegenheit, sich speziell beraten zu lassen.

76 Aussteller präsentieren sich im Rahmen der Job- und Bildungsmesse, die an beiden Tagen von 9 bis 18 Uhr geöffnet hat. Neu ist ein digitaler Jobcorner mit aktuellen Arbeitsplatzangeboten, Praktikums- und Lehrstellen.